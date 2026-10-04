Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Приставы арестовали счета организаторов концертов Уэста в России
Судебные приставы арестовали счета организатора концертов Канье Уэста в России
Судебные приставы наложили арест на 115,5 тыс. рублей на счетах агентства Say Agency, которое выступало организатором концертов американского рэпера Канье Уэста в России.
Согласно материалам приставов, арест был наложен 30 сентября 2026 года. Исполнительное производство возбуждено на основании документа, выданного Октябрьским районным судом Самары, передает РИА «Новости».
В августе представители Say Agency заявляли, что Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Позже руководство стадиона опровергло эту информацию, сообщив, что договоры аренды для концерта не заключались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг прокуратура начала проверку из-за продажи билетов на несостоявшийся концерт Канье Уэста.
В среду организаторы официально отменили выступление рэпера в Петербурге.
В конце сентября к организаторам концерта Канье Уэста в России поступил очередной судебный иск на 180 тыс. рублей.