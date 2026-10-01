Продажа билетов на концерт Канье Уэста обернулась прокурорской проверкой

Прокуратура Москвы организовала проверку продажи билетов на концерт Уэста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Столичные надзорные органы отреагировали на жалобу местного жителя, потратившего 150 тыс. рублей на три билета, передает ТАСС.

Покупателя возмутило отсутствие у организаторов договора с площадкой и необходимых согласований.

Заместитель прокурора Москвы в официальном ответе подтвердил начало работы. «По вашему обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка», – говорится в документе.

Парламентарий также направил запросы руководству МВД и Роспотребнадзора. Политик пояснил, что устроители мероприятия даже не пытались обратиться в правительство Петербурга для согласования массового события. По его мнению, это свидетельствует об изначальном отсутствии намерений проводить концерт.

Если выяснится осведомленность компании о невозможности организации шоу в момент сбора денег, действия бизнесменов могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне организаторы официально отменили выступление американского рэпера в Северной столице.

Российские фанаты артиста подали шесть исковых заявлений с требованием возврата денег за билеты.