  • Новость часаВ Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai сантехнике
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    В России задержали троих боевиков из банды Басаева
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    Эстония запретила транзит зерна из России
    Пентагон не пригласил ключевых союзников США на встречу НАТО
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 13:15 • Новости дня

    Песков заявил о выгоде совместных экономических проектов с США

    Песков назвал выгодной реализацию крупных экономических проектов России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил перспективы развития делового сотрудничества Москвы и Вашингтона, назвав текущие рабочие контакты весьма позитивным процессом.

    Песков заявил, что взаимодействие государств на рабочем уровне не прекращается, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов о недавней поездке спецпредставителя президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты, представитель Кремля подчеркнул важность двустороннего диалога.

    «Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, была бы к большой выгоде и России, и Америки», – отметил пресс-секретарь.

    По словам представителя Кремля, стороны продолжают детальное обсуждение дальнейших инициатив в различных сферах. Сохранение подобных рабочих контактов оценивается российской стороной как весьма положительный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей.

    Глава РФПИ опубликовал фотографию из столицы США в соцсетях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах с американскими переговорщиками.

    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

    Ушаков допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин может организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите АТЭС, заявил помощник президента Юрий Ушаков. 

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она может состояться в рамках предстоящего саммита АТЭС.

    «Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так как что если будет там и президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации и трехсторонней встречи», – заявил Ушаков в интервью «Вестям».

    Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин ранее подтверждал настрой на участие. Дональд Трамп на прошлой неделе также сообщил о намерении посетить мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко поддержал идею проведения совместных переговоров лидеров России, США и Китая. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях форума в Шэньчжэне.

    Комментарии (6)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 20:23 • Новости дня
    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3

    Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по ядерному разоружению

    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США выработать новое рамочное соглашение на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также призвал Соединенные Штаты и Российскую Федерацию провести переговоры по выработке рамочного соглашения, которое станет преемником договора СНВ-3», – заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

    По словам представителя ООН, Гутерриш подчеркнул, что разоружение является обязательным юридическим требованием, а не одолжением. Генсек призвал ядерные державы возобновить переговоры для исключения применения ядерного оружия и снижения его роли в доктринах безопасности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал истечение договора ДСНВ мрачным моментом для мира.

    Белый дом выразил надежду на присоединение Китая к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    5 февраля 2026 года прекратил существование российско-американский ДСНВ. Инициатива президента России Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами установленных договором количественных ограничений была проигнорирована американской стороной.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 04:59 • Новости дня
    Профессор Дизен назвал причину обеспокоенности США развитием Севморпути

    Профессор Дизен: США обеспокоены развитием Севморпути

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что США обеспокоены развитием Северного морского пути из-за невозможности контролировать этот перспективный транспортный коридор.

    Гленн Дизен в кулуарах заседания клуба «Валдай» пояснил, что американские власти всегда стремились доминировать на морских пространствах.

    «Северный морской путь может быть быстрее и дешевле, чем другие маршруты перевозок. Он находится полностью под контролем России. Это новый маршрут, который не будет подконтролен США. Поэтому они обеспокоены», – заявил норвежский профессор РИА «Новости».

    Этот водный коридор проходит вдоль северного побережья России и представляет собой стратегически важную артерию.

    Президент Владимир Путин называл Северный морской путь наиболее эффективным и экономически целесообразным маршрутом. По информации Минвостокразвития, за 10 лет грузопоток по СМП увеличился почти в десять раз, достигнув 37 млн тонн в 2025 году. Только за первые восемь месяцев 2026 года по нему перевезли 24,2 млн тонн грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о планах сделать Трансарктический коридор круглогодичным и заявил о развитии Северного морского пути с Китаем.

    Россия и Китай планируют к 2030 году как минимум удвоить объем грузоперевозок по Северному морскому пути.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 22:06 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона

    Глава РФПИ Дмитриев подтвердил свой визит в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию из Вашингтона, сопроводив ее песней группы «Кино».

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о своем пребывании в Вашингтоне, передает ТАСС.

    В соцсетях он опубликовал фотографию с прогулки по улице. «Вашингтон», – подписал снимок Дмитриев. Публикацию глава РФПИ сопроводил песней «Дальше действовать будем мы» советской рок-группы «Кино».

    Ранее Белый дом сообщил, что Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей, обсудив мирное урегулирование украинского конфликта.

    Во вторник агентство Reuters сообщило, что Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Белый дом подтвердил встречу Дмитриева с американскими чиновниками

    Белый дом: Дмитриев обсудил в Вашингтоне конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей, обсудив мирное урегулирование украинского конфликта, сообщили в Белом доме.

    Дмитриев находился в Вашингтоне в понедельник. В ходе визита он встретился с официальными лицами США для продолжения конструктивных дискуссий по вопросу мирного урегулирования на Украине, подтвердили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Кроме того, стороны обсудили возможные совместные инициативы в сфере энергетики после окончания конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Reuters сообщило, что Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике.

    В четверг в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

    Летом спецпредставитель президента заявил об истинности данных России о биологических лабораториях США.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов после завершения конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американскими должностными лицами, передает РИА «Новости».

    Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе после завершения конфликта на Украине.

    «Дмитриев и американские чиновники также обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики после окончания (конфликта на Украине)», – приводит агентство слова источника Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров спецпредставителя с американской стороной в Нью-Йорке.

    Дмитриев отметил надежность Москвы на фоне роста мировых цен на нефть.

    Глава РФПИ посетил Соединенные Штаты для обсуждения кризисной ситуации на энергетических рынках.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Решетников возглавил делегацию России на встрече министров торговли G20 в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников примет участие во встрече министров торговли «Большой двадцатки» в американском Милуоки в качестве руководителя российской делегации.

    Мероприятие с участием глав торговых ведомств стран «Группы двадцати» состоится 30 сентября и 1 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

    Председательство в объединении на 2026 год перешло к Соединенным Штатам от Южно-Африканской Республики.

    На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов. В частности, участники рассмотрят прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства, а также осуждение использования торговли продовольствием в качестве политического инструмента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

    В среду Вашингтон выразил надежду на участие российского лидера в мероприятии в Майами.

    В начале месяца глава Минцифры Максут Шадаев назвал развитие искусственного интеллекта главной темой встречи G20 в США.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Лавров сообщил о согласовании встречи России и США по «раздражителям»

    Лавров сообщил о согласовании встречи с США по чувствительным вопросам

    Tекст: Мария Иванова

    Эксперты России и США еще должны согласовать сроки и место встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что контакты между двумя странами пока не состоялись, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. Работают соответствующие дипломатические миссии наши в Соединенных Штатах», – сказал Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке. Госдеп раскрыл тему прошедших переговоров.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    США продлили экспортные ограничения против «Уральских авиалиний»

    США на год продлили экспортные ограничения для «Уральских авиалиний»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство торговли США на один год продлило распоряжение о временном лишении российской компании «Уральские авиалинии» экспортных привилегий.

    Помощник министра торговли США Дэвид Питерс удовлетворил запрос о продлении действия распоряжения, которое вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года. Об этом сообщается в документах, опубликованных в Федеральном реестре правительства США, пишет ТАСС.

    В октябре 2022 года Минторг США впервые сообщил об отзыве экспортных привилегий у российской авиакомпании, с тех пор это постановление неоднократно продлевалось.

    Вашингтонская администрация считает, что «Уральские авиалинии» продолжали действовать в нарушение введенных ограничений, выполняя рейсы с использованием самолетов, попавших под экспортные рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями.

    Летом глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Бэббадж заявил, что бизнес США не видит ослабления санкционного давления на Россию.

    В апреле Минфин США заявил о новых уязвимостях союзников из-за санкций против России.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Дмитриев заявил о продолжении диалога между Россией и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о продолжении российско-американского диалога по ряду направлений, включая вопросы энергетики.

    Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах BRICS+ Fashion Summit.

    «Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике», – сказал он журналистам в ответ на вопрос о переговорах Москвы и Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов.

    Белый дом подтвердил факт проведения этих переговоров в Вашингтоне.

    Ранее американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с главой РФПИ в Москве.


    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков: Спецслужбы России и США продолжают контакты по обмену заключенными

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы России и США продолжают поддерживать контакты по вопросу обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Песков подчеркнул, что возможность смягчения санкций США в обмен на освобождение «политических заключенных» не обсуждалась с Вашингтоном. Он пояснил, что Россия категорически отрицает наличие в стране политических заключенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в американской прессе появилась информация, что Дональд Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных в России.

    В прошлом году глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Россией и США. В июле 2025 года замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность новых обменов заключенными между странами.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.

    «Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.

    Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Решетников назвал тему избыточных мощностей сложнейшей на G20

    Решетников: На G20 сложнейшим вопросом станет тема избыточных мощностей

    Tекст: Вера Басилая

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что делегациям на заседании Группы двадцати (G20) будет сложнее всего договориться по вопросу борьбы с избыточными производственными мощностями, инициированному США.

    Глава ведомства отметил, что на встрече предлагается обсудить и осудить избыточные мощности в пяти секторах: электромобили, солнечные панели, полупроводники, химическая продукция и батареи, передает ТАСС.

    «Понятно по отбору секторов, против кого это направлено, и кто является крупнейшим производителем в мире», – подчеркнул Решетников, добавив, что наряду с темой принудительного труда это ключевые и самые сложные вопросы повестки.

    Министерство коммерции КНР ранее заявило, что поднятие темы избыточных производственных мощностей на таких площадках, как G20, является попыткой продвижения протекционизма и давления на Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран Группы двадцати.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 08:57 • Новости дня
    Решетников заявил о намерении Запада сломать мировую торговую систему

    Решетников: Запад на G20 показывает настрой на слом мировой торговой системы

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны на министерской встрече Группы двадцати (G20) демонстрируют настрой на слом международных норм и стремление добиться преимуществ нерыночными способами, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    «То, что мы видим по экономической, по торговой повестке, – все-таки подход достаточно, с одной стороны, прагматичный. С другой стороны, в попытке защитить свою экономику, конечно, идет слом правил, какая-то попытка, может быть, найти новые правила», – цитирует Решетникова ТАСС.

    При этом новые правила пока непонятны, отметил глава ведомства. По его словам, происходит слом всей международной конструкции, которая мешает идти в логику двухсторонних отношений и использовать право сильного.

    Встреча министров торговли и экономического развития стран G20 проходит в Милуоки (США) с 30 сентября по 1 октября.

    Ранее Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме. Также Решетников заявил о снижении доверия к доллару.

    Решетников заявил, что США практично относятся к России в вопросах диалога по торговле.

    Комментарии (0)
    Главное
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка
    В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России
    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем
    Суд утвердил восьмилетний срок историку Тамаре Эйдельман
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей

    Истощение мировых резервов нефти на руку России

    Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка

    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации