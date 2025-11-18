Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Россией и США

Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

Tекст: Евгений Поздняков

«В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

«В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

«Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».