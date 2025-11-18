105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.5 комментариев
Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Россией и США
Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев американскому порталу Axios.
По его словам, возможность очередного обмена заключенными между Россией и США обсуждалась на встречах в Вашингтоне, передает ТАСС.
Дмитриев отметил, что посетил США с 24 по 26 октября и провел ряд встреч с представителями американских властей и членами команды бывшего президента Дональда Трампа.
«Я встретился с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа для обсуждения ряда вопросов гуманитарного характера, таких как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона», – заявил Дмитриев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые обмены заключенными между Россией и США возможны.
Дмитриев отметил, что у обеих стран сохраняется интерес к таким сделкам. Он также обратил внимание, что предыдущие обмены прошли успешно. Дмитриев допустил, что будущие сделки могут быть более масштабными и охватить сразу несколько фигурантов.