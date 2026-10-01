Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.21 комментарий
Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме
Глава Минэкономразвития заявил о неготовности европейцев к диалогу на G20
Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не готовы к предметному диалогу и используют только политические лозунги, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
На министерской встрече «Большой двадцатки» в американском городе Милуоки европейские делегаты избегают практических обсуждений и оперируют исключительно политическими лозунгами, передает РИА «Новости».
Глава Минэкономразвития отметил, что представители стран Европы не демонстрируют делового подхода и не могут аргументировать свою позицию конкретными расчетами. В то же время американская сторона ведет себя более прагматично, добавил министр. По словам Решетникова, позиции России и ее основных партнеров по ключевым проблемам полностью совпадают.
В повестку переговоров в штате Висконсин вошли вопросы использования продовольствия в качестве оружия, проблема принудительного труда в логистических цепочках, а также пути борьбы с избыточными мощностями и хроническим перепроизводством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр заявил о снижении доверия к доллару.
Он также раскрыл детали контактов с американской делегацией на саммите.
В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20.