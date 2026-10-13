Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Кремль ответил на сообщения о подготовленном Западом «мирном плане» по Украине
Песков: В Кремле узнали о мирном плане Запада по Украине из сообщений СМИ
В Москве ознакомились с сообщениями в СМИ о якобы подготовленном США и Европой «мирном плане» по Украине, но официально об этой инициативе ничего не слышали, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не слышали. Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали», – ответ Пескова на соответствующий вопрос приводит ТАСС.
Ранее газета The Washington Post опубликовала информацию, что западные страны подготовили план мирного урегулирования на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.
Кремль назвал европейцев «партией войны».
В воскресенье Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.