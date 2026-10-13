Tекст: Алексей Дегтярёв

«В последний момент фонд «Бошняцкий институт» в одностороннем порядке отказал в проведении абсолютно согласованного концерта русской классической музыки молодых талантов в рамках проекта «Восходящие звезды», – приводит сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Отмечается, что уведомление об отмене поступило за два часа до начала мероприятия. По мнению дипломатов, руководство учреждения испугалось и под абсурдным предлогом поддалось давлению русофобских элементов из политической и медиасферы.

В посольстве добавили, что подобные действия подрывают культурное сотрудничество двух стран. В рамках проекта в Сараево должны были выступить вокалистка Арина Веревкина, пианист Максим Милославский и кларнетист Михаил Филимонцев. Музыканты планировали исполнить русские народные композиции и произведения классиков.

Ранее обозреватели оценили процесс искоренения русской культуры в странах Прибалтики.

В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова указала на невозможность отмены российских достижений за рубежом. Тогда же дипломат заявила о провале западной концепции культурной изоляции Москвы.