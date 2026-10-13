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Посольство России осудило отмену концерта музыкантов в Сараево
Российское посольство в Боснии и Герцеговине выразило возмущение в связи с решением Бошняцкого института в Сараево в одностороннем порядке отменить выступление молодых академических музыкантов из России.
«В последний момент фонд «Бошняцкий институт» в одностороннем порядке отказал в проведении абсолютно согласованного концерта русской классической музыки молодых талантов в рамках проекта «Восходящие звезды», – приводит сообщение дипмиссии РИА «Новости».
Отмечается, что уведомление об отмене поступило за два часа до начала мероприятия. По мнению дипломатов, руководство учреждения испугалось и под абсурдным предлогом поддалось давлению русофобских элементов из политической и медиасферы.
В посольстве добавили, что подобные действия подрывают культурное сотрудничество двух стран. В рамках проекта в Сараево должны были выступить вокалистка Арина Веревкина, пианист Максим Милославский и кларнетист Михаил Филимонцев. Музыканты планировали исполнить русские народные композиции и произведения классиков.
Ранее обозреватели оценили процесс искоренения русской культуры в странах Прибалтики.
В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова указала на невозможность отмены российских достижений за рубежом. Тогда же дипломат заявила о провале западной концепции культурной изоляции Москвы.