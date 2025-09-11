В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
Захарова: Запад подавился концепцией отмены русской культуры
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила заметное увеличение внимания к культуре России на фоне попыток ее отмены странами Запада.
Дипломат Мария Захарова заявила, что страны Запада «подавились своей же собственной концепцией» культурной отмены России, передает ТАСС.
По ее словам, задуманные меры привели к противоположному эффекту – интерес к русской культуре вырос по всему миру. Захарова подчеркнула: «Они не знают, что с ней делать дальше, потому что поняли, что эффект достигнут ровно обратный».
Она отметила, что в короткие сроки после объявления России Крестового похода появилось множество российских мероприятий, включая форумы, конкурсы, фестивали, выставки и симпозиумы с международным участием. Захарова считает, что этот исторический момент войдет в учебники как пример ошибочных действий, напомнив поговорку: «Не рой другому могилу, сам в нее попадешь».
Официальный представитель МИД также заявила, что Запад демонстрирует отсутствие культуры и сталкивается с многочисленными внутренними проблемами. По словам Захаровой, Россия готова предложить лучшие выставки и фестивали, и сегодня мир не успевает следить за насыщенной российской культурной повесткой. Она выразила уверенность в том, что западные аналитики уже много раз пожалели о попытках отменить русскую культуру.
