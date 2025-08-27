Машков отметил влияние русской культуры на театральное искусство СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Машков на театральном форуме в Красноярске, отменить русскую культуру за рубежом невозможно, так как она оказывает значительное влияние на мировую культуру, передает с ТАСС. Актер отметил, что на государственном уровне можно создавать препятствия, но даже такие попытки не приведут к исчезновению русской культуры.

Машков подчеркнул: «Отменить русскую культуру невозможно. Возможно создать препятствие ей на государственном уровне в других странах. Но даже это трудно, потому что русская культура оказала и продолжает оказывать огромнейшее влияние на всю мировую культуру. Также отмена русского языка в других странах для меня тоже странно и невозможно. Знаете, мне кажется, отменить язык – это значит отменить человека, его мысли, его существование».

Он отметил, что несмотря на сложности, российская культура и язык продолжают оказывать влияние, особенно в странах СНГ, где многие деятели театра обучались в России. Касаясь разработки Концепции развития театра до 2035 года, Машков отметил, что будет учтена ситуация с попытками ограничить русскую культуру за границей, однако главной задачей остается работа для российского зрителя.

В качестве примера артист привел отмену гастролей Валерия Гергиева в Италии летом 2025 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда осудила подобные действия итальянских властей, назвав их проявлением дискриминации под диктатом идейных противников России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Машков предложил включить фильм «Москва слезам не верит» в программу кинообмена между Россией и США. Украина включила артиста Машкова в список лиц, угрожающих национальной безопасности.