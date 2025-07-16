Машков предложил включить «Москва слезам не верит» в кинообмен с США

Машков назвал фильм Меньшова подходящим для обмена с США

Tекст: Мария Иванова

Картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» может стать одним из фильмов для обмена между Россией и США, заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, передает ТАСС.

Он отметил, что в России создано множество достойных кинокартин, однако особенно выделил ленту, удостоенную премии «Оскар». «Это серьезный разговор, требующий основательного подхода, но это, безусловно, должно быть кино, которое отражает нашу русскую душу», – подчеркнул Машков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону идею обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности.

На ваш взгляд Какой русский фильм стоит посмотреть американцу, чтобы лучше понять Россию и ее душу? 17 мгновений весны

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В числе возможных американских участников председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков назвал такие картины, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «Бумажная луна».

Михалков также выделил ряд российских фильмов, среди которых «Движение вверх», «Легенда №7», «Экипаж», «Огонь», «Бременские музыканты», «Чемпион мира» и «Кракен». Он отметил, что эти ленты могли бы достойно представить российское кино в рамках подобного культурного обмена.

В Госдуме также предложили включить фильм «Чебурашка» в список российских картин для обмена с США.