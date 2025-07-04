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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан
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    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    Российские войска освободили Предтечино возле Константиновки
    Песков заявил о невозможности завершить СВО путем дипломатии
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    В Госдуме предложили российские фильмы для обмена с США
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 14:59 • Новости дня

    В Госдуме предложили российские фильмы для обмена с США

    Депутат Драпеко предложила российские фильмы для обмена с США

    В Госдуме предложили российские фильмы для обмена с США
    @ "В гостях у сказки"

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудили идею обмена фильмами, отражающими традиционные ценности, заявила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

    Как рассказала Драпеко, в России есть множество картин, которые могут заинтересовать американских зрителей, передает Газета.Ru.

    По словам Драпеко, в числе достойных фильмов – как советские сказки, так и работы известных режиссеров, среди которых Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий, Григорий Чухрай. Она отметила: «Вопрос о том, что это будет, это будет ретроспектива советских фильмов или показ нового. Я думаю, Министерство культуры решит».

    Драпеко также напомнила, что такие фильмы, как «Тихий дон» и «Война и мир», получили широкое признание за пределами России. Депутат считает, что отбор фильмов для возможного обмена остается вопросом вкуса и должен решаться экспертами. При этом она добавила, что если американская сторона согласится, им можно показать и современные российские фильмы, например, «Чебурашку».

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    В ходе телефонного разговора лидеры России и США также рассмотрели предложение о взаимном обмене кинопродукцией, ориентированной на продвижение традиционных ценностей.

    3 июля 2025, 21:12 • Новости дня
    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета

    В Москве задержан азербайджанский авторитет Вагиф Бакинский

    В Москве и Оренбурге задержаны два азербайджанских авторитета
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской столице правоохранительные органы задержали авторитетного бизнесмена Вагифа Сулейманова, известного как Вагиф Бакинский.

    Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России, передает «Коммерсант».

    Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, откуда его планируют депортировать в Азербайджан, пишет издание.

    Вагифа Сулейманова связывают с различными бизнес-проектами в столице, включая «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси, юность провел в Баку, а в Россию переехал в 1990-е годы. В ноябре 2006 года его уже задерживали в Москве за хранение гашиша в количестве 33 граммов.

    Сообщается также, что кроме Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана – Заур, которого задержали в Оренбурге.

    Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Его отпустили после допроса.

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    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

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    4 июля 2025, 02:09 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что Белый дом продолжает оказывать Киеву военную помощь с оглядкой на собственные ресурсы.

    «Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

    Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    3 июля 2025, 19:05 • Новости дня
    Источник: Экс-мэра Луганска подорвала смертница

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв, в котором погиб бывший руководитель Луганска Манолис Пилавов, устроила женщина, сообщил источник в оперативных службах.

    Пилавова, по предварительным данным, подорвала женщина-смертница, сказал собеседник ТАСС.

    В четверг в результате взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города Пилавов, ранения получили еще три человека.

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    3 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Ученый рассказал о риске заразиться «злой нитью» в Крыму

    Энтомолог Марьинский объяснил механизм заражения гельминтами от комаров в Крыму

    Ученый рассказал о риске заразиться «злой нитью» в Крыму
    @ Cadu Rolim/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Дирофилярии, личинки которых с кровью может передавать комар теплокровным, не угрожают человеческой жизни, их возможно извлечь из-под кожи, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, Вадим Марьинский, комментируя первый зафиксированный в Крыму случай передачи гельминтов комарами.

    Крымские врачи сообщили, что на полуострове впервые выявили случай заражения паразитическими червями (гельминтами) через укус комара, передает «Lenta.ru». Данное заболевание называется дирофиляриозом и в основном встречается у животных.

    «Заболевание дирофиляриоз хорошо известно и, к сожалению, также хорошо распространено на всей планете, абсолютно на всех континентах. Вызывается оно паразитическими круглыми червями (глистами), хозяевами которых могут становиться и люди. Это черви рода дирофилярия, что переводится как «злая нить», как бы намекая на неприятные последствия», – говорит Марьинский.

    Он рассказывает, что заражение человека этой болезнью происходит довольно нетривиальным путем. Для развития дирофилярии нужны два хозяина: основной и промежуточный. Во взрослом виде паразит живет в теле основного хозяина (чаще всего — животного), где производит микроскопических личинок. Эти личинки попадают в кровь, и при укусе комар втягивает их вместе с кровью. В теле комара личинки развиваются, но не взрослеют – он всего лишь промежуточный хозяин. При следующем укусе комар может передать личинок другому теплокровному, включая человека.

    «В основном дирофилярии поражают кошек, собак и некоторых других хищных млекопитающих. Долгое время считалось, что организм человека является для них тупиком, и они не могут в нем стать половозрелыми и начать производить личинок. Но сейчас в этом появляются некоторые сомнения», – делится собеседник.

    Долгое время дирофиляриоз считался исключительно тропическим и субтропическим заболеванием, однако сейчас известны случаи абсолютно на всех континентах, продолжает энтомолог. В том числе на территории России в южных регионах с каждым годом регистрируется все больше случаев данного заболевания. Специалисты пока не уверены, с чем связан рост случаев: то ли дирофилярии распространяются из-за потепления климата, то ли их просто стали лучше выявлять благодаря развитию диагностики.

    «Бояться дирофиляриоза не стоит. Даже если окажется, что все-таки дирофилярии могут развиваться в человеке, он для них не самый желаемый хозяин. Обычно все ограничивается тем, что крупный паразитический червь – длиной до нескольких сантиметров – вырастает под кожей человека, вызывая болезненную припухлость. Но оттуда его просто можно извлечь. Понятно, что это может быть в неприятных местах, но никакой угрозы человеческой жизни они обычно не несут», – объясняет Марьинский.

    Специалист подчеркивает, что с данным заболеванием все чаще сталкиваются в южных регионах европейской части России. Однако вероятность передачи личинок дирофилярии при укусе кровососущего комара «исчезающе мала». Поэтому он призывает россиян не пугаться и не паниковать из-за укусов. Кроме того, в регионах, где фиксируется данное заболевание, врачи информированы о нем, а значит при необходимости смогут своевременно поставить верный диагноз.

    «В том, что случай был зарегистрирован в Крыму, нет ничего удивительного, ведь регион подходит для распространения дирофиляриоза. Переносить дирофилярии могут самые разные виды комаров, поскольку кровососущие комары – очень большое семейство насекомых. И если малярию могут переносить только анофелисы (малярийные комары), то дирофилярии переносить может очень-очень большой набор видов комаров. Поэтому присматриваться, какой именно комар вас кусает, нет никакой необходимости», – заключил Марьинский.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте завоза брюшного тифа из стран Азии и Африки на фоне высокой заболеваемости этим заболеванием. Кроме того, она выразила обеспокоенность касательно увеличения завозов инфекций, передающихся через укусы комаров.

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    4 июля 2025, 11:00 • Новости дня
    Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве
    Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве найдено тело Андрея Бадалова, занимавшего пост вице-президента компании «Транснефть» с 2021 года.

    Информацию о гибели вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова подтвердили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    По данным агентства, его тело обнаружили под окнами жилого дома на Рублевском шоссе.

    Уточняется, что по данному факту начата проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в июне в Ленинградской области в своем доме найден мертвым вице-губернатор Игорь Петров, на теле которого обнаружено огнестрельное ранение.

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    3 июля 2025, 19:53 • Новости дня
    ЦБ решил ограничить срок действия карт с истекшим сроком
    ЦБ решил ограничить срок действия карт с истекшим сроком
    @ Новодережкин Антон/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пластиковые карты с истекшим сроком действия перестанут быть бессрочными: ЦБ намерен ограничить их использование ради усиления борьбы с мошенничеством.

    Центральный банк собирается установить ограничение на период использования банковских карт, у которых закончился срок действия, передает РБК. Об этом на Финансовом конгрессе в Петербурге заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

    По ее словам, ранее решение о продлении сроков действия карт было принято совместно с рынком, чтобы граждане могли продолжать пользоваться ими в сложных условиях 2022 года. Однако сейчас ситуация изменилась, банки постепенно заменяют карты с истекшим сроком, и их количество снижается.

    «Срок действия карты – это один из элементов, который препятствует фродным операциям. Мы сейчас рассматриваем вопрос ограничения этого срока. Необходимость в продлении отпадает, и заранее будет объявлен срок, чтобы банки успели завершить обслуживание таких карт», – сообщила Бакина.

    Таким образом, регулятор рассчитывает повысить безопасность платежной системы и сократить возможности мошенников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг с июня 2025 года получил право приостанавливать частые мелкие переводы на банковские карты россиян на срок до десяти дней при подозрении в сомнительных операциях.

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    3 июля 2025, 16:03 • Новости дня
    Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города
    Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате мощного взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города, ранены еще три человека.

    Информация о гибели экс-главы Луганска Манолиса Пилавова при взрыве в центре города подтверждена оперативными службами, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко около 11.52 по московскому времени. Правительство ЛНР уточнило, что один человек погиб и трое получили ранения.

    Собеседник агентства заявил: «К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске». О причинах взрыва и состоянии пострадавших пока не сообщается. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, проводится расследование обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Луганска произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек. Несколько человек получили ранения.

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    3 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан
    Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    В Министерстве иностранных дел России заявили: «МИД подтверждает», комментируя информацию о признании нового афганского государства, передает ТАСС.

    Как сообщает агентство, впервые с момента прихода движения «Талибан» к власти в 2021 году белый флаг с шахадой, принятый как официальный символ талибами, был вывешен над посольством Афганистана в Москве. Ранее на здании использовался трехцветный флаг прежних афганских властей.

    Афганские дипломаты вынесли новый государственный флаг на балкон посольства и установили его, заменив старый символ страны на государственный знак Исламского Эмирата Афганистан.

    Напомним, Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», в МИД РФ заявили, что это решение не влияет на обязательства Москвы соблюдать санкции Совета Безопасности ООН.

    Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) высоко оценило решение суда и выразило надежду на развитие дипломатических и экономических связей с Россией.

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    3 июля 2025, 18:02 • Новости дня
    СМИ: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад

    Фонтанка: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад

    СМИ: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад
    @ Михаил Киреев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Подготовку к масштабному военно-морскому параду в Петербурге полностью остановили, 27 июля корабли и авиация не примут участие в праздновании Дня ВМФ.

    Организаторы приняли решение отменить Главный военно-морской парад в Петербурге по соображениям безопасности, передает Фонтанка.ру.

    В этом году военные корабли не выйдут в Неву и на Кронштадтский рейд, а также не состоится авиационная часть мероприятия. Тренировки пеших расчетов, в которых участвовали военные моряки, курсанты и кадеты, завершились в начале июля.

    В программе ко Дню ВМФ в Петербурге остались возложение венков с участием официальных лиц и праздничный концерт на Дворцовой площади.

    Главный военно-морской парад проводится в Петербурге с 2017 года, объединяя две площадки: Кронштадт и Сенатскую площадь. В 2024 году кронштадтскую часть парада также отменили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота страны, которая включает строительство новых кораблей и подводных лодок.

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    3 июля 2025, 18:24 • Новости дня
    Комик Воля чуть не утонул в Калининградской области

    Павел Воля рассказал о ЧП на лодке перед концертом в Светлогорске

    Комик Воля чуть не утонул в Калининградской области
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский комик Павел Воля сообщил, что чуть не стал жертвой происшествия на воде перед своим выступлением на сцене в Светлогорске.

    Комик признался, что вместе с командой отправился на лодке в плавание, но судно пошло ко дну, и им пришлось экстренно выпрыгивать, передает «Комсомольская правда».

    Воля отметил: «На этой лодочке мы отошли, и такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули. Спасение закончилось вот чем, мы привязали судно, чтобы оно не утонуло дальше».

    Несмотря на ситуацию, артист провел концерт в Светлогорске и поблагодарил зрителей за теплый прием. Выступление состоялось без опозданий и происшествий.

    Напомним, в сентябре Воля и его коллега Гарик Харламов объявили о «закрытии» Comedy Club, что оказалось шуткой.

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    4 июля 2025, 12:04 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ранним утром военные высадились на позиции в районе Яфур близ сирийской столицы и вывезли задержанных на израильскую территорию.

    Три израильских транспортных вертолета высадили спецназ в населенном пункте Яфур, что в 10 км от Дамаска, передает ТАСС. Операция продолжалась около пяти часов и была направлена на зачистку бывшей базы Республиканской гвардии Сирии. После завершения операции военные вернулись на израильскую территорию теми же вертолетами.

    По информации телеканала, механизированные патрули израильской армии были замечены утром в районе поселка Рахле, расположенного возле ливано-сирийской границы к западу от Дамаска. Также военные присутствовали в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в провинции Дераа, где недавно прошла еще одна зачистка.

    В ходе операций были обнаружены укрывающиеся боевики и тайники с оружием, а задержанные были вывезены на территорию Израиля. По информации телеканала Al Mayadeen, действия израильских военных проходили в координации с авиацией и наземными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними государствами при сохранении контроля над Голанами.

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    3 июля 2025, 21:02 • Новости дня
    На «Камазе» сотрудникам запретили заказывать еду на работу

    На «Камазе» сотрудникам запретили проносить купленную еду и заказывать ее на работу

    На «Камазе» сотрудникам запретили заказывать еду на работу
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На объектах автомобилестроительного предприятия «Камаз» в Набережных Челнах ввели временный запрет на пронос купленной пищевой продукции, его обосновали необходимостью предотвращения возможных диверсий.

    Сотрудники завода больше не могут проносить в здания заказанную еду, а также купленную в магазине пищевую продукцию, пишут «Вести Камаза». При этом работники могут приносить контейнеры с приготовленной дома едой для личного потребления.

    Запрет касается и промышленных товаров, кроме тех, которые нужны для исполнения служебных обязанностей. Отмечается, что меры приняли из-за возможного массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне СВО.

    Ранее замсекретаря Совбеза Юрий Коков заявил о росте вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.

    Комментарии (14)
    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

    Комментарии (6)
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    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Поправки в Конституцию работают на Россию

    Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз. Подробности

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    Как Россия веками спасала Армению

    Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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