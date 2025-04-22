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Музыка Рахманинова третий год возглавила британский классический чарт
Концерт Рахманинова снова признан любимым классическим произведением британцев
Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова вновь стал лидером рейтинга популярности на британской радиостанции, обойдя другие известные классические произведения.
Самым любимым произведением классической музыки у британцев третий год подряд стал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, сообщает РИА «Новости». Как отмечает радиостанция Classic FM, этот концерт в общей сложности уже одиннадцать раз занимал верхнюю строчку музыкального рейтинга Classic FM Hall of Fame, который в 2024 году проводился тридцатый раз и собрал почти 90 тысяч голосов.
В публикации отмечается, что музыка Рахманинова «продолжает пленять сердца» британской аудитории, что подтверждается устойчивым лидерством в чарте. Кроме того, шестое место занял Концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича, советского композитора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе были сделаны в России, особо выделив Рахманинова, Мусоргского и «Войну и мир» Толстого.
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