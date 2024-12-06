Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Новый министр культуры Литвы осудил попытки отменить русскую культуру
Новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис осудил попытки отмены русской культуры
Новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис выразил недовольство попытками отмены русской культуры в стране, подчеркнув важность индивидуального подхода к российским исполнителям.
Бирутис выразил недовольство по поводу попыток отмены русской культуры в стране, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в Литве проживает много граждан русской национальности, которые, вероятно, лояльны стране. Министр заявил: «Поэтому сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, совершенно неправильно, неадекватно, и политики не должны так поступать».
Бирутис также отметил, что необходимо индивидуально подходить к каждому российскому исполнителю, приезжающему с выступлениями в Литву. В настоящее время в список нежелательных лиц для Литвы входят такие российские артисты, как Филипп Киркоров, Наташа Королева и Хабиб.
Новое назначение Бирутиса произошло после утверждения президентом Литвы Гитанасом Науседой неполного состава кабинета министров, сформированного после октябрьских парламентских выборов и создания нового правящего большинства левого центра. В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что попытки недружественных стран отменить русскую культуру только укрепили российский народ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, литовский телеведущий Альгис Раманаускас извинился за свои резкие высказывания против русской культуры, пояснив, что они не были направлены против русских жителей. Ранее Раманаускас заявил, что родителей, слушающих русскую музыку или смотрящих российские фильмы в присутствии детей, следует расстреливать.
Накануне сообщалось, что литовский активист Валдас Барткявичюс лишился финансовой поддержки от спонсоров за осквернение мемориала в Курской области, что сказалось на его деятельности по закупке транспорта для ВСУ.