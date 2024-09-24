Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру

Телеведущий Альгис Раманаускас извинился перед русскими жителями Литвы за свои призывы

Tекст: Ольга Иванова

Телеведущий литовского национального телевидения и активный блогер Альгис Раманаускас разместил в социальной сети Facebook* текст с извинениями перед русскими жителями Литвы за свои призывы «убивать за русские фильмы и музыку». Извинения последовали после критики его высказываний, которые многие восприняли как угрозу русским в Литве, передает ТАСС.

В своем посте Раманаускас подчеркнул, что некоторые его слова могли быть неправильно поняты из-за языкового барьера или из-за интерпретации со стороны его критиков, таких как депутат Миндаугас Пуйдокас. Он подтвердил свои искренние извинения и пояснил, что его высказывания касались литовцев, которые «потребляют российскую продукцию», а не русских людей.

Раманаускас также отметил, что его слова были частью сатирического комментария, который, по его мнению, используют в русской пропаганде, и добавил, что его критика была направлена на явление, которое он называет «Русский мир».

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущий Альгис Раманаускас в Литве предложил расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят российские фильмы.