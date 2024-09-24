Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.23 комментария
Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
Телеведущий Альгис Раманаускас извинился перед русскими жителями Литвы за свои призывы
Литовский телеведущий Альгис Раманаускас извинился за свои резкие высказывания против русской культуры, отметив, что они не были направлены против русских жителей.
Телеведущий литовского национального телевидения и активный блогер Альгис Раманаускас разместил в социальной сети Facebook* текст с извинениями перед русскими жителями Литвы за свои призывы «убивать за русские фильмы и музыку». Извинения последовали после критики его высказываний, которые многие восприняли как угрозу русским в Литве, передает ТАСС.
В своем посте Раманаускас подчеркнул, что некоторые его слова могли быть неправильно поняты из-за языкового барьера или из-за интерпретации со стороны его критиков, таких как депутат Миндаугас Пуйдокас. Он подтвердил свои искренние извинения и пояснил, что его высказывания касались литовцев, которые «потребляют российскую продукцию», а не русских людей.
Раманаускас также отметил, что его слова были частью сатирического комментария, который, по его мнению, используют в русской пропаганде, и добавил, что его критика была направлена на явление, которое он называет «Русский мир».
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущий Альгис Раманаускас в Литве предложил расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят российские фильмы.
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