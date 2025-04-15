Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Жительницу Николаева наказали за российскую музыку в автомобиле
Украинские полицейские обвинили жительницу Николаева в хулиганстве за российские песни в автомобиле
В Николаеве женщину привлекли к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, полиция обвинила ее в мелком хулиганстве.
Жительницу Николаева на юге Украины привлекли к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, передает ТАСС.
По данным региональной полиции, 37-летняя женщина обвинена в мелком хулиганстве. Сообщается, что она «публично воспроизводила музыку в своем автомобиле», что привлекло внимание правоохранительных органов.
Ситуация с прослушиванием российской музыки на Украине остается острой. В общественных местах нередко возникают конфликты между радикально настроенными гражданами и теми, кто предпочитает русскоязычные песни. Иногда эти ситуации перерастают в стычки, а власти страны активно поддерживают курс на вытеснение всего, что связано с Россией, из культурной сферы.
Хотя украинские власти выражают недовольство распространением русскоязычных песен, они признают отсутствие юридических инструментов для ограничения их популярности на стриминговых платформах. Таким образом, русскоязычные исполнители продолжают лидировать в чартах.
Накануне полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице, сообщили украинские СМИ.
Между тем три русскоязычные песни, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 в Spotify на Украине, несмотря на усилия властей по вытеснению российской культуры из медиа-пространства. Кроме того трек Homay башкирской группы AY YOLA обрел популярность на Украине.