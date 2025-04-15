Украинские полицейские обвинили жительницу Николаева в хулиганстве за российские песни в автомобиле

Tекст: Мария Иванова

Жительницу Николаева на юге Украины привлекли к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, передает ТАСС.

По данным региональной полиции, 37-летняя женщина обвинена в мелком хулиганстве. Сообщается, что она «публично воспроизводила музыку в своем автомобиле», что привлекло внимание правоохранительных органов.

Ситуация с прослушиванием российской музыки на Украине остается острой. В общественных местах нередко возникают конфликты между радикально настроенными гражданами и теми, кто предпочитает русскоязычные песни. Иногда эти ситуации перерастают в стычки, а власти страны активно поддерживают курс на вытеснение всего, что связано с Россией, из культурной сферы.

Хотя украинские власти выражают недовольство распространением русскоязычных песен, они признают отсутствие юридических инструментов для ограничения их популярности на стриминговых платформах. Таким образом, русскоязычные исполнители продолжают лидировать в чартах.

Накануне полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице, сообщили украинские СМИ.

Между тем три русскоязычные песни, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 в Spotify на Украине, несмотря на усилия властей по вытеснению российской культуры из медиа-пространства. Кроме того трек Homay башкирской группы AY YOLA обрел популярность на Украине.