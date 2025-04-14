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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учётом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    0 комментариев
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 10:34 • Новости дня

    В Киеве задержали подростков за прослушивание русских песен

    Украинская полиция задержала подростков за прослушивание русских песен

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна» сообщило, что в Киеве полиция задержала группу подростков, которые громко слушали русские песни. По информации издания, возраст задержанных составляет от 17 до 20 лет. Согласно сообщению, на них были составлены протоколы об административном нарушении по статьям «мелкое хулиганство» и распитие алкогольных напитков, передает ТАСС.

    Конфликты, связанные с прослушиванием русской музыки, стали обычным явлением на Украине. Прохожие часто агрессивно реагируют на людей, слушающих русские песни, а иногда это заканчивается применением силы.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    В январе полиция начала поиски группы молодых людей, которые слушали российскую музыку на улицах Киева.

    В Раде признали невозможность запрета русского языка в школах Украины из-за норм Евросоюза.

    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Коментарии (4)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины в Анкаре

    CNN Turk: Переговоры России и Украины по безопасности судоходства пройдут в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

    Телеканал сообщил, что представители России и Украины обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море 15 и 16 апреля. Встреча состоится в штабе ВМС Турции, находящемся в Анкаре. Источник информации ссылается на заявление министерства обороны Турции, которое подтвердило проведение переговоров в указанные даты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    13 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Водитель грузовика погиб в Белгородской области при ударе украинского дрона

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель грузовика погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В результате удара водитель грузовика получил смертельные ранения и скончался на месте. Гладков выразил соболезнования семьям погибшего от имени всех жителей области.

    Ракитянский район, в котором произошел инцидент, расположен в северо-западной части Белгородской области. Этот район не имеет непосредственной границы с Украиной, на севере он граничит с Беловским районом Курской области, а на западе – с Краснояружским районом Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

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    13 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Премьер Словакии упрекнул оппозицию за перемену мнения об Украине

    Фицо обвинил оппозицию в изменении мнения о военных на Украине под давлением СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ.

    Фицо выразил недовольство действиями оппозиции, изменившей свое мнение насчет отправки словацких военных на Украину. Ранее представители оппозиции заявляли, что не поддерживают участие их военных в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Однако, как подчеркнул Фицо, после критики в ряде словакских СМИ, таких как SME, Dennik N и Aktuality, они изменили свою позицию. Премьер заявил: «Сначала они выступили против, но после того, как их обругали в СМИ, они сразу меняют мнение». Это заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальной сети, запрещенной в России.

    Фицо также выразил разочарование в том, что некоторые политики и партии в Словакии готовы менять свои взгляды в зависимости от внешнего давления и стремления к власти, и не способны придерживаться последовательности даже на протяжении суток.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    13 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о лживости позиции Киева

    Песков отметил внимание стран к лживой позиции Киева по важным вопросам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия, и это замечают все больше стран, включая европейские.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран, включая европейские, обращают внимание на лживую позицию киевского режима по ряду принципиальных вопросов. По его словам, эти вопросы являются серьезными и определяют конфигурацию урегулирования.

    Песков подчеркнул, что Киев либо не желает, либо не способен соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. «И то, и другое катастрофично», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики страны. Ранее Минобороны заявляло о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. До этого Минобороны также сообщало об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    13 апреля 2025, 12:17 • Новости дня
    В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Пушкину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессе жители выразили возмущение действиями вандалов, которые накинули петлю на памятник Александру Пушкину и оставили объявление с надписью «Ищу бульдозер».

    Жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые осквернили памятник Александру Пушкину, передает РИА «Новости». Согласно данным украинского издания «Страна.ua», на памятник поэту была накинута петля, а рядом оставлено объявление с надписью «Ищу бульдозер».

    Прохожие выразили свое недовольство происшествием. «Других проблем нет?» – возмущенно говорили одесситы. Одна из женщин, ставшая свидетелем события, назвала противников Пушкина «фашистами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе решили демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре. Также в городе осквернили памятники Пушкину и Воронцову. Недавно памятник Пушкину обклеили плакатом с надписью «Груз 200».

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    13 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Контракт с ВСУ за два месяца подписали менее 500 человек в возрасте до 24 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Меньше пятисот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет подписали контракт с ВСУ за два месяца, несмотря на введение контрактов для молодежи, сообщил замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

    По его словам, на Украине за последние два месяца контракт с Вооруженными силами страны подписали менее 500 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, передает ТАСС. Палиса добавил, что несмотря на активное вовлечение молодежи в военные структуры, количество подписавших контракт оказалось ниже ожиданий.

    «Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше», – процитировал его украинское издание «Страна». Он добавил, что многие изначально выражали готовность, но позже отказывались по различным причинам, включая влияние родителей и надежды на скорое наступление мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, харьковчане объединились для мести военкомам. В Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата.

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    14 апреля 2025, 09:02 • Новости дня
    Украинская правозащитница выиграла в ЕСПЧ иск против Украины

    Украинская правозащитница Бережная выиграла в ЕСПЧ иск против Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская правозащитница Елена Бережная, осужденная на 14 лет за государственную измену, выиграла иск в Европейском суде по правам человека против Украины, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, украинская правозащитница Елена Бережная выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск против Украины, передает РИА «Новости».

    «Елена передает всем привет и призыв держаться и бороться», – написал Дубинский.

    Бережная была задержана в марте 2022 года по подозрению в государственной измене. По словам бывшего депутата Рады Олега Царева, Бережная активно занималась защитой прав политзаключенных и русскоязычного населения на Украине.

    Ранее власти Киева обвинили Бережную в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке материалов для антиукраинских выступлений в ООН. Международные правозащитные организации неоднократно требовали ее освобождения, однако их усилия не увенчались успехом.

    Ранее Бережная была задержана в марте 2022 года и в декабре 2024 года приговорена к 14 годам лишения свободы.

    Европейский суд по правам человека признал ее задержание незаконным и обязал Киев выплатить компенсацию в размере 2,5 тыс. евро.

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    13 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской областью

    Система ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом. По его словам, пострадавших нет, но осколками повреждены частные дома и транспортные средства.

    «ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома», – написал Гладков.

    Далее он уточнил, что в селе Николаевка частное домовладение было уничтожено огнем из-за удара беспилотников. В селе Ясные Зори повреждено здание социального объекта, а в Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

    В Борисовском районе, в хуторе Климовое, беспилотник нанес удар по частному дому. В селе Новое Волоконовского района обстрел разрушил стену и окна: в двух домах повреждено остекление. В селе Илек-Кошары Ракитянского района дрон поразил легковой автомобиль. В хуторе Новый Путь FPV-дрон повредил окна в частном доме и посек осколками автомобиль во дворе.

    Ранее в селе Глотово Белгородской области мужчина получил травмы от взрывного устройства, сброшенного с беспилотника, и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением

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    14 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Ульянов призвал Рубио остановить атаки Украины на мирных жителей России

    Ульянов обратился к Рубио с призывом прекратить атаки Украины на граждан России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на соболезнования Украине из-за удара по Сумам обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призвывом о прекратить атаки Киева на мирных россиян.

    Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, запрещен в России) обратился к Рубио с призывом о необходимости прекращения атак Украины на мирных жителей России, передает ТАСС.

    Таким образом Ульянов отреагировал на соболезнования Рубио Украине в связи с ударами ВС России по Сумам.

    В свою очередь, российский военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что удар по Сумам был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М» по административному зданию, где в момент атаки проходила торжественная церемония награждения ВСУ. По его словам, в результате удара было ликвидировано несколько десятков украинских офицеров, что является законной военной целью.

    Коротченко также подчеркнул, что атака была нацелена на профессионально подготовленных украинских офицеров, участвовавших в боевых действиях против России. Он добавил, что данная операция была проведена в соответствии с нормами ведения войны.

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва.

    Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия.

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    14 апреля 2025, 11:04 • Новости дня
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Коалиция желающих» для помощи Украины является теоретической военной силой, для ее реальной деятельности нет условий, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    В интервью газете La Stampa Крозетто подчеркнул, что для деятельности «коалиции желающих» на Украине нет необходимых условий и предпосылок. Крозетто также указал на невозможность ее становления в качестве европейского столпа НАТО, особенно в случае сворачивания военного присутствия США, передает ТАСС.

    Министр обороны отметил, что настоящим европейским столпом НАТО являются все страны альянса, обладающие реальными задачами и способностями. Он подчеркнул важность обеспечения обороны стран-участниц НАТО и призвал меньше внимания уделять политическим заявлениям.

    Инициатива «коалиции желающих» исходит от Великобритании и Франции. Она предполагает оказание поддержки Украине через стабилизационные, миротворческие или сдерживающие миссии в случае прекращения огня. Однако сколько именно стран готовы внести свой вклад, пока не сообщается.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам.

    Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

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