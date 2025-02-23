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В Киеве начали проверку клуба из-за русскоязычных песен
Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района, где сейчас ведутся следственные действия и опросы персонала, сообщило городское управление полиции.
В сообщении говорится, что сотрудники полиции и следственно-оперативная группа уже прибыли на место происшествия. Они проводят беседы с администрацией клуба и персоналом, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.
Отмечается, что видео, получившее огласку в украинских СМИ, было снято в ночь на воскресенье, когда в Киеве прозвучала воздушная тревога. В это время в клубе шла вечеринка, на которой молодежь наслаждалась русскоязычными треками известных рэперов Скриптонита и Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом в РФ), пишет РИА «Новости».
Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил недовольство использованием русского языка в эфирах телеканалов, отметив, что это противоречит конституции страны.
Ранее сообщалось, что в одном из банков Киева сотрудница отказалась продолжать обслуживание клиента, говорящего на русском языке. В январе в Киеве полиция начала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом