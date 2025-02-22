Сотрудница киевского банка отказалась обслуживать клиента на русском языке

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Страна» пишет, что сотрудница одного из банков в Киеве отказалась обслуживать клиента из-за его русского языка, передает РИА «Новости».

Она заявила, что не понимает русский язык, и предложила клиенту обратиться в другое отделение или банк, несмотря на то что клиент владеет украинским и мог вести диалог на этом языке.

Издание отмечает, что украинское законодательство не обязывает банки обслуживать клиентов только на государственном языке. Центробанк Украины регулирует проведение операций в банках, однако вопрос о языке обслуживания оставлен без регулирования. В частности, в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» указано, что украинский должен использоваться во всех сферах жизни, но не предусмотрены ограничения для других языков.

После событий 2014 года на Украине власти начали активно продвигать украинский язык и дерусификацию, что выразилось в принятии новых законодательных норм. В 2019 году был принят закон, усиливающий позиции украинского языка в повседневной жизни.

Ранее в 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг, а в 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил недовольство использованием русского языка в эфирах телеканалов, отметив, что это противоречит конституции страны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке.