На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

Согласно положениям, закон о тотальной украинизации должен вступить в силу через два месяца после обнародования, которое произошло 16 мая, однако некоторые нормы вступают в силу с отсрочкой, передает ТАСС.

Законом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на территории страны. Он должен стать обязательным для органов госвласти, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Исключения составляют только частное общение и религиозные обряды.

Требование о владении языком в сфере обслуживания распространяется с отсрочкой – через 18 месяцев после вступления закона.

Также устанавливается круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком. Эта норма коснется не только высшего руководства в лице президента, премьера, членов Кабмина и депутатов, но и педагогов, медицинских работников, адвокатов и нотариусов.

Интернет-сайты, страницы в соцсетях госорганов, предприятий и государственных СМИ должны будут вестись на украинском.

Закон предполагает создание «языковой комиссии», в обязанности которой будет входить контроль за применением украинского языка.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. При этом нарушения прав граждан в вопросе получения услуг на украинском языке будут наказываться денежным штрафом. Нормы вступают в силу через шесть месяцев со дня назначения Уполномоченного по защите языка.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».

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