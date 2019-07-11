Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев считает, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».

В эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев провозгласил себя «филологом» и заявил, что «украинский» русский язык отличается от «русского» русского языка. «Это видно: он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика», – приводит его слова РИА «Новости».

Потураев отметил, что «украинский русский» стал «вообще другим».

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский», – предложил советник президента Украины.

Украинский язык, по его словам, является «единым» языком в стране, а есть языки национальных меньшинств, к которым он отнес русский. «У нас же русинский [язык] есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский», – призвал он.

«Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?» – задался вопросом украинский политик, на что ведущая программы рассмеялась.

Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Ранее на Украине уже заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».

В апреле Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.

Кроме того, украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие.

Эти заявления направлены на разработку национального мифа, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.