Украинская писательница потребовала переименовать Россию

Украинская детская писательница Лариса Ницой считает, что россиян правильнее называть «московитами», а Россию – «Московией».

Ницой заявила, что название «Русь» было якобы «украдено» у украинцев. «Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты», – приводит ее слова издание «Обозреватель».

«Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь», – добавила она. «Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ – мы сегодня Германия», – заявила писательница.

Она утверждает, что императрица Екатерина Вторая якобы издала указ, по которому всех, кто называл себя «московитами», «били палками беспощадно». Писательница подчеркнула, что это «исторический факт», «это лежит в музеях».

Ницой при этом не стала уточнять, на какие исторические источники она опирается.

Скандальная писательница Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями о русском и украинском языках. В начале июня она устроила скандал из-за того, что сотрудники СБУ разговаривают на русском языке. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что русофобское безумие Ницой резонирует с государственной политикой Украины.

Напомним, с приходом новой власти в результате государственного переворота на Украине началась эпидемия переименований. Там даже предлагали переименовать Верховную раду, так как это название является «советским наследием».

Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Так, в этом году украинские власти уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. Такие заявления с Украины направлены на разработку определенного национального мифа, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.