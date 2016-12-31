Украинская писательница заявила о захвате СБУ «агентами Кремля»

Писательница из Украины Лариса Ницой потребовала от президента страны Петра Порошенко объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку за то, что сотрудники его ведомства разговаривают на русском языке.

В обращении на своей странице в Facebook Ницой возмутилась тем, что сотрудники СБУ общались с ней не на украинском языке в управлении ведомства, куда ее пригласили как фигуранта списка 47 «потенциальных жертв террористов», о котором стало известно после скандала с инсценировкой убийства журналиста Бабченко.

«Доброжелательно поговорив с сотрудником по телефону, договорились о встрече. Сотрудник СБУ встретил меня на улице и провел в помещение. Зайдя в здание СБУ, сотрудник неожиданно со своими коллегами перешел на русский язык. Он вызвал другого сотрудника, и тот тоже обратился ко мне на русском: «Лариса Николаевна, я проведу вас к следователю». Для меня это был шок. … Какие-то незнакомцы, которые должны в стенах такой важной государственной структуры при выполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке – вдруг заговорили со мной на русском языке. … Это выглядело как захват врагами нашей службы безопасности», – написала Ницой.

Писательница отметила, что на ее вопрос о причинах разговора на русском языке сотрудники СБУ сообщили, что «им так удобнее», и что «полстраны разговаривает на русском».

«В одно мгновение СБУ превратилось во вражескую структуру… (Они) понятия не имели о законе о государственной службе, и о том, что они его нарушают, потому что обязаны говорить на украинском. … Один из них, как оказалось, говорит только на русском и не владеет украинским», – пожаловалась Ницой.

В связи со случившимся она потребовала от президента Украины «объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку за несоответствие занимаемой должности». «Как можно доверять человеку безопасность целой страны, если он не может элементарного – навести порядок у себя в стенах здания СБУ», – возмутилась писательница.

Она также потребовала назначить служебное расследование и выяснить, «каким образом сотрудник, не владеющий государственным языком, попал на государственную службу».

Это уже не первое подобное возмущение Ницой. В мае она агрессивно отреагировала на услышанную от проводницы поезда Киев – Запорожье русскую речь, назвав ее «языком оккупантов», а в феврале пожаловалась на большое количество говорящих по-русски жителей в Киеве и задалась вопросом «Куда дели Украину?».

В июле 2017 года Ницой рассказала о проблемах национального языка на Украине и объяснила значение термина «жесткая украинизация». До этого она пригрозила судом одной из торговых сетей Киева за то, что ее продавец разговаривал на русском языке.