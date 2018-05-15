Украинскую писательницу возмутил «язык оккупантов» в поезде Киев – Запорожье

Писательница из Украины Лариса Ницой агрессивно отреагировала на услышанную от проводницы поезда Киев – Запорожье русскую речь, назвав ее «языком оккупантов».

На своей странице в Facebook Лариса Ницой выложила видеозапись и расшифровку разговора с проводницй, у которой она спросила, почему та говорит по-русски, а не на украинском языке, хотя работает в «Украинских железных дорогах». В ответ проводница заявила, что на Украине свобода слова и каждый имеет право разговаривать так, как ему удобно.

После этого писательница поинтересовалась, проходила ли сотрудница «Украинских железных дорог» инструктаж на знание государственного языка при приеме на работу. Получив отрицательный ответ, Ницой направилась к начальнику поезда, который заявил, что языковой инструктаж проводники якобы проходят.

В результате писательница обратилась к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

«Господин министр транспорта Омелян, не подскажете еще и вы, почему в поезде 732 объявления на государственном языке дополнительно дублируются «Осторожно, двери закрываются»? Со времен независимости (скоро 30 лет) на Украине все изучают в школах украинский язык! Для кого это дублирование? Для оккупантов? Уже разделись и ждем?» – отметила Лариса Ницой.

Напомним, в феврале Ницой пожаловалась на большое количество говорящих по-русски жителей в Киеве и задалась вопросом «Куда дели Украину?» В июле 2017 года Ницой рассказала о проблемах национального языка на Украине и объяснила значение термина «жесткая украинизация». До этого она пригрозила судом одной из торговых сетей Киева за то, что ее продавец разговаривал на русском языке.