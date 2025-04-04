Депутат Рады: Украинские власти не могут напрямую запретить русский в школах из-за норм ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак признал, что Украина не может ввести прямой запрет на русский язык в школах, сообщает ТАСС. Причина заключается в несоответствии такому запрету норм Европейского союза, в который стремится вступить Украина.

Бабак подчеркнул, что запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств, включая русский, противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям стран ЕС. Это может быть расценено как дискриминация и осложнить процесс вступления Украины в Евросоюз.

Несмотря на это, Бабак является одним из авторов нового законопроекта, целью которого является ограничение использования русского языка в учебных заведениях. Он отметил, что в отличие от предыдущих попыток, новый законопроект позволит представителям национальных меньшинств использовать официальные языки Евросоюза наряду с украинским на территории образовательных учреждений, но не русский, поскольку он не является официальным языком ЕС.

Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, а инициатором этого законопроекта стал депутат Максим Бужанский.