На Украине предложили запретить русский язык в школах, включая перемены

Tекст: Денис Тельманов

Верховная рада Украины получила на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий полный запрет на использование русского языка в школах, сообщает РИА «Новости». Инициатором документа выступила группа парламентариев, одним из которых стал депутат Максим Бужанский.

Законопроект предполагает, что на переменах и в любое внеурочное время школьники смогут общаться только на украинском языке. Ранее подобную инициативу вносила депутат Наталья Пипа, которая в сентябре прошлого года предложила аналогичный законопроект. Она заявила, что новый документ, зарегистрированный в этот раз, не имеет отличий от предыдущего.

После госпереворота на Украине в 2014 году началась активная борьба с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон, обязывающий граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят другой законопроект, который ужесточает ограничения на использование русского языка, но предоставляет поблажки языкам стран ЕС.

Сообщается также, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека изучает внесенный законопроект на предмет возможной дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.

Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.