Экс-президент Сербии Вучич назвал «Конька-Горбунка» лучшей сказкой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вучич рассказал, что в детстве отец водил его смотреть «Конька-Горбунка» в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала RT Balkan.

«Не надо мне рассказывать сказки. Я знал их все наизусть, от сказок Ганса Христиана Андерсена до «Басней» Лафонтена и Эзопа... Кстати, для людей, которые не знают <…> – самая лучшая сказка, когда я был маленьким и отец водил меня в «Русский дом» смотреть «Конька-Горбунка» – это великолепно и чудесно», – заявил Вучич.

Он добавил, что тем, у кого есть маленькие дети, стоит показать им эту сказку, поскольку «нет ничего лучше, что можно увидеть».

Во вторник Вучич заявил о сохранении Сербией дружеских отношений с Россией.

Он рассказал о требовании Брюсселя ввести антироссийские санкции.

В воскресенье политик сообщил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Москвой.