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Вучич посоветовал родителям показывать детям сказку «Конек-Горбунок»
Экс-президент Сербии Вучич назвал «Конька-Горбунка» лучшей сказкой
Бывший сербский президент Александр Вучич назвал «Конька-Горбунка» лучшей сказкой и рекомендовал родителям показывать ее своим детям.
Вучич рассказал, что в детстве отец водил его смотреть «Конька-Горбунка» в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала RT Balkan.
«Не надо мне рассказывать сказки. Я знал их все наизусть, от сказок Ганса Христиана Андерсена до «Басней» Лафонтена и Эзопа... Кстати, для людей, которые не знают <…> – самая лучшая сказка, когда я был маленьким и отец водил меня в «Русский дом» смотреть «Конька-Горбунка» – это великолепно и чудесно», – заявил Вучич.
Он добавил, что тем, у кого есть маленькие дети, стоит показать им эту сказку, поскольку «нет ничего лучше, что можно увидеть».
Во вторник Вучич заявил о сохранении Сербией дружеских отношений с Россией.
Он рассказал о требовании Брюсселя ввести антироссийские санкции.
В воскресенье политик сообщил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Москвой.