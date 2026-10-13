Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей
Минтранс запланировал ввести знак парковки для многодетных до конца года
Министерство транспорта России до конца года подготовит изменения в правила дорожного движения, включающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей.
Минтранс России рекомендовал регионам предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных подготовят до конца года, передает ТАСС.
«До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами», – сообщили в Минтрансе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату на ипотеку через «Госуслуги».
В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных.
Летом первые 500 многодетных семей получили дальневосточную и арктическую ипотеку.