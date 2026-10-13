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    13 октября 2026, 15:02 • Новости дня

    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей

    Минтранс запланировал ввести знак парковки для многодетных до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России до конца года подготовит изменения в правила дорожного движения, включающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей.

    Минтранс России рекомендовал регионам предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных подготовят до конца года, передает ТАСС.

    «До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами», – сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату на ипотеку через «Госуслуги».

    В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных.

    Летом первые 500 многодетных семей получили дальневосточную и арктическую ипотеку.

    12 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    @ volga.auto

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В интернете опубликованы первые фотографии с завода, на которых запечатлен обновленный салон российского автомобиля Volga K40 с измененной центральной консолью и новыми кнопками.

    Изменения в автомобиле Volga K40 коснулись логики оформления передней части салона. Размер и расположение мультимедийного экрана изменились, а на центральной консоли теперь установлены четыре физические кнопки вместо одной. При этом у автомобиля появились сервисы VK, пишет «Авто Mail».

    Также изменилась обивка сидений: темно-синий оттенок сменился черным, обновились рисунок и фактура отделки. В результате интерьер стал выглядеть строже и сдержаннее.

    В нынешней версии салон K40 оснащен вертикальным 13,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. Пока производитель не сообщает, когда обновленный салон появится на серийных автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты отметили, что российский автопром борется с зависимостями.

    В прошлом году вице-премьер Денис Мантуров рассказывал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги».

    Летом прошлого года главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил успехи российского автопрома за последнее время.

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    10 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    В Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге 12-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как мать попыталась напоить его кислотой и сбросить в водоем.

    Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь, сообщает телеканал 78.ru.

    У пострадавшего диагностированы ожоги и отравление кислотой, его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у школьника может быть аутизм.

    Преступление произошло у Дудергофского озера. Женщина насильно влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила ему лицо, столкнула в воду и скрылась. Несмотря на травмы, ребенок смог самостоятельно выбраться на берег.

    Подозреваемая работала искусствоведом и урбанистом, а также вела блог для мам. Помимо пострадавшего мальчика, она воспитывает двух дочерей в возрасте девяти и 13 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке. Ранее правоохранительные органы обвинили иностранку в Подмосковье в попытке отравления сына уксусом.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    12 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Верховный суд признал незаконным лишение прав отсутствовавшего за рулем водителя

    Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его не было за рулем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд России постановил, что лишение прав водителя, если в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС его не было за рулем, является незаконным.

    В Верховный суд обратился житель Нижегородской области Александр Котков, которого ранее оштрафовали на 45 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования, сообщает ТАСС.

    Котков пояснил, что 30 апреля 2025 года ехал с друзьями на своей машине Daewoo Nexia по Нижнему Новгороду. После остановки сотрудниками ДПС настоящий водитель убежал, а выпивший Котков сел за руль по требованию инспекторов, чтобы заглушить двигатель. В этот момент на него и составили протокол.

    Верховный суд отметил, что свидетели и записи с камер подтверждают слова Коткова. Инспекторы ДПС в суде признали, что Котков не управлял машиной до остановки, но заявили, что при выключении двигателя автомобиль проехал небольшое расстояние.

    «Судами нижестоящей инстанций не проверено то обстоятельство, что в случае если у сотрудников ДПС имелись основания полагать, что Котков А. А. находится в состоянии опьянения, по какой причине они не препятствовали ему сесть за руль автомобиля», – сказано в решении суда. В связи с этим Верховный суд постановил отменить предыдущие решения и отправить дело на новое рассмотрение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд признал незаконным лишение водительских прав при наличии алиби. До этого он запретил использовать пустые медицинские бланки на замену водительских прав. Кроме того, высшая судебная инстанция разрешила водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

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    11 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Пропавшую в Подмосковье школьницу нашли живой

    Пропавшую в Подмосковье 15-летнюю школьницу нашли живой спустя пять дней

    Tекст: Ольга Иванова

    15-летняя девочка, которая пропала пять дней назад в подмосковном Красногорском округе, найдена живой.

    15-летняя девочка, пропавшая пять дней назад в Красногорском округе в Подмосковье, найдена живой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

    «Девочка найдена, жива», – сообщили в центре.

    В среду школьница уехала на велосипеде из дома в деревне Поздняково в Красногорском районе и не вернулась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.

    Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Подмосковье. Очевидцы раскрыли подробности исчезновения детей.

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    10 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

    Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

    В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.

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    11 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Петербурженка объяснила усталостью попытку убить 12-летнего сына

    Tекст: Ольга Иванова

    Жительница Петербурга, обвиняемая в попытке убить 12-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), призналась следователям, что пошла на преступление из-за сильной усталости.

    «На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.Состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро,

    оценивается как средней тяжести.

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    13 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Водитель 84 лет сбил двоих детей на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

    Tекст: Антон Антонов

    В Южно-Сахалинске 84-летний водитель автомобиля Lada на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух детей, пострадавшие госпитализированы, сообщила Госавтоинспекция Сахалинской области.

    Водитель Lada 212140 не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу, сообщило ведомство в Telegram.

    «В результате ДТП годовалый и пятилетний пешеходы получили телесные повреждения, с места ДТП были госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюменской области мотоциклист совершил наезд на детей, переходивших дорогу по зебре, после чего погиб в столкновении со встречным автомобилем.

    Попавший под колеса иномарки на пешеходном переходе в Мытищах 13-летний подросток на электросамокате скончался в больнице.

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    11 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки

    В Подмосковье начались поиски пропавшей 15-летней девочки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красногорском районе Подмосковья волонтеры начали поиски 15-летней девочки, которая уехала на черном велосипеде 7 октября и не вернулась.

    Школьница пропала несколько дней назад в деревне Поздняково Московской области, передает ТАСС со ссылкой на волонтерский поисковый отряд «Спас град».

    В распространенной ориентировке указано, что рост пропавшей составляет 164 сантиметра, у нее среднее телосложение, темно-каштановые волосы и зелено-коричневые глаза. Отмечается, что девочка носит очки в круглой коричневой оправе.

    В день исчезновения подросток была одета в черную куртку, серые штаны, черные кроссовки и серо-черную шапку. Школьница взяла с собой темно-серый рюкзак и черный велосипед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд избрал меру пресечения организатору сплава по Иркуту.

    В марте очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков.

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    11 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая

    Bloomberg: ЕС к декабрю ограничит импорт китайских гибридных авто до 400 тысяч

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты, чтобы сократить ввоз китайских гибридных автомобилей с 800 до 400 тысяч в год.

    Руководство Европейского союза намерено применить защитные меры в виде тарифных квот для ограничения избыточного потока китайских машин. Механизм могут внедрить уже в декабре, пишет Bloomberg.

    «Дефицит торгового баланса является огромной проблемой для ЕС, которая ощущается в каждом государстве-члене. Это неприемлемо и требует надежного пути к восстановлению баланса», – заявил Шефчович. По его словам, европейские страны должны защитить свою промышленность в условиях глобального переизбытка мощностей.

    Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят следующие шаги на встрече в Брюсселе. До этого Шефчович провел переговоры с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, по итогам которых стороны достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями в рамках правил ВТО.

    Продажи китайских машин в Европе резко возросли из-за того, что они избежали введенных в 2024 году пошлин на электромобили. В августе на долю произведенных в КНР автомобилей пришлось около четверти европейских продаж гибридов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пекин отклонил просьбу объединения о добровольном ограничении экспорта гибридных авто. Европейские власти запланировали ввести собственные меры для сдерживания импорта. В понедельник руководство КНР решило ужесточить правила вывоза машин за рубеж с 2027 года.

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    11 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    В Петербурге состояние отравленного матерью мальчика оценили как средней тяжести

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро, оценивается как средней тяжести, сообщили в правоохранительных органах.

    «Врачи сегодня оценивают состояние мальчика как средней тяжести», – сказал источник РИА «Новости».

    Отмечается, что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. Он воспитывается в полной семье и имеет двух сестер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.

    Женщину арестовали за попытку убийства младенца в Ленобласти.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке.

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    12 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Суд отказался увеличить до 400 тыс. рублей алименты на дочь актера Гогунского

    Суд не стал увеличивать алименты на дочь актера Гогунского до 400 тыс. рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресненский районный суд Москвы отклонил иск Ирины Маирко об увеличении алиментов на их общую дочь с актером Виталием Гогунским с 50 тыс. до 400 тыс. рублей ежемесячно, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как уточнили в Мосгорсуде, бывшая супруга артиста просила суд многократно увеличить выплаты на содержание певицы и блогера Миланы Стар, передает РИА «Новости».

    «Решением Пресненского районного суда города Москвы от 12 октября 2026 года отказано в удовлетворении иска Маирко Ирины Николаевны к Гогунскому Виталию Евгеньевичу об изменении способа оплаты алиментов, признании постановления незаконным, определении задолженности и взыскании неустойки», – заявили в инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывшая жена футболиста Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

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    11 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Очередь перед Крымским мостом выросла до 900 автомобилей

    Время ожидания в очереди перед Крымским мостом достигло двух часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, увеличилось до 900 единиц.

    Скопление транспортных средств на подходах к транспортному переходу продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.

    Время ожидания досмотра со стороны Краснодарского края составляет около двух часов, там скопилось 600 транспортных средств. Со стороны полуострова в очереди находятся 300 машин, проезда придется ждать около часа.

    При этом в 14:00 по московскому времени в очередях с обеих сторон находились 555 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе движение транспорта по Крымскому мосту возобновили.

    В прошлом месяце проезд автомобилей по путепроводу приостановили.

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    11 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    В ДТП в Подмосковье пострадали четыре пассажира маршрутки

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

    Авария произошла в воскресенье на 41-м километре автодороги М-7 «Волга». Попутно столкнулись микроавтобус ГАЗ, два грузовика «Газель» и FAW, а также легковой автомобиль Ford, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них обратились за медицинской помощью.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, начата доследственная проверка.

    В воскресенье в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого госпитализированы три человека.

    В субботу в районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок. В тот же день в аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир.

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    11 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    В Татарстане при падении автомобиля с обрыва в воду погибли двое мужчин

    Tекст: Ольга Иванова

    В Лаишевском районе Татарстана легковой автомобиль сорвался с обрыва в воду, находившиеся в салоне двое молодых людей погибли.

    Легковой автомобиль с двумя мужчинами упал в воду с обрыва в Лаишевском районе Татарстана, передает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по республике.

    «Поступило сообщение о съезде автомобиля с обрыва в воду вблизи улицы Набережная в деревне Макаровка. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные силы Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России», – сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что по прибытии на место происшествия было установлено нахождение в водоеме автомобиля «Лада». Внутри салона спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин 2003 года рождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Оренбургской области стали три человека, в том числе ребенок.

    В субботу в районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    В тот же день в аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир.

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      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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