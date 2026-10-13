Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей

Минтранс запланировал ввести знак парковки для многодетных до конца года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минтранс России рекомендовал регионам предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных подготовят до конца года, передает ТАСС.

«До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами», – сообщили в Минтрансе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату на ипотеку через «Госуслуги».

В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных.

Летом первые 500 многодетных семей получили дальневосточную и арктическую ипотеку.