СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»

СВР сообщила о подготовке НАТО операции по дискредитации «просроченного Зеленского»

Tекст: Вера Басилая

В СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Целью данной операции является его устранение в рамках псевдодемократических выборов, которые могут пройти на Украине осенью, передает ТАСС.

В СВР подчеркнули, что в планах НАТО обнародовать информацию о присвоении Зеленским и его командой более 1,5 млрд долларов из средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Альянс считает, что время Зеленского истекло, и это понимание далось ценой жизни множества украинцев.

«То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан», – отметили в СВР.

По поступающей информации, в НАТО задумываются о смене власти на Украине, исходя из невозможности ВСУ сдерживать натиск российской армии. С приходом Дональда Трампа к власти в США усиливается неопределенность по военной помощи Киеву, что также учитывается в планах НАТО, говорится в сообщении СВР.

Служба разведки также заявила, что руководство НАТО намерено сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма и предполагает «заморозить» конфликт через диалог о его урегулировании, чтобы удержать свои позиции в регионе.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.

Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов.

Между тем спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

Президент России Владимир Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.