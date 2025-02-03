ВСУ сбросили взрывчатку на автомобиль в Курской области, ранен мужчина

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на автомобиль в Беловском районе Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна.

Нападение произошло на участке дороги между селами Гирьи и Озерки. В машине находились двое мужчин, один из которых, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую черепно-мозговую травму. Второй пассажир остался невредим.

Раненого доставили в Курскую областную клиническую больницу, где он находится под постоянным наблюдением врачей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

Хинштейн также призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы, предупредив о повышенном уровне опасности. Он отметил, что вражеские атаки усиливаются на фоне успехов российских военных и направлены против мирного населения.

«Берегите себя и своих близких!» – написал он в своем сообщении.

Ранее украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, пытаясь возложить ответственность на российскую армию, при этом в разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

Минобороны подтвердило нанесение удара и назвало его военным преступлением.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, который подозревается по статье «терроризм» и которому грозит пожизненное заключение.