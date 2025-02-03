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    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Пузырь индустрии ИИ лопается. Сейчас все начнут подстраиваться под новые условия, будут меняться правила игры. DeepSeek поставила под вопрос гигантские инвестиции американских компаний в ИИ. При этом заданы огромные темпы развития отрасли.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    20 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

    10 комментариев
    3 февраля 2025, 09:07 • Новости дня

    ВСУ сбросили взрывчатку на автомобиль в Курской области, ранен мужчина

    Tекст: Вера Басилая

    В Беловском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, в результате чего пострадал житель Суджанского района, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на автомобиль в Беловском районе Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна.

    Нападение произошло на участке дороги между селами Гирьи и Озерки. В машине находились двое мужчин, один из которых, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую черепно-мозговую травму. Второй пассажир остался невредим.

    Раненого доставили в Курскую областную клиническую больницу, где он находится под постоянным наблюдением врачей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

    Хинштейн также призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы, предупредив о повышенном уровне опасности. Он отметил, что вражеские атаки усиливаются на фоне успехов российских военных и направлены против мирного населения.

    «Берегите себя и своих близких!» – написал он в своем сообщении.

    Ранее украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, пытаясь возложить ответственность на российскую армию, при этом в разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Минобороны подтвердило нанесение удара и назвало его военным преступлением.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, который подозревается по статье «терроризм» и которому грозит пожизненное заключение.

    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (36)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    1 февраля 2025, 21:17 • Новости дня
    Названо уточненное число пропавших без вести в Курской области

    Уточненное число пропавших без вести в Курской области составило 2 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области насчитывается около 2 тыс. пропавших без вести, число уточняется в ходе сверки данных, сообщил Комитет региональной безопасности Курской области.

    На данный момент Комитет региональной безопасности занимается сверкой данных, предоставленных различными источниками, такими как УМВД, Уполномоченный по правам человека, Красный крест, органы местного самоуправления, волонтеры и родственники пропавших, передает РИА «Новости».

    По словам представителей властей региона, в первоначальных списках было установлено трехкратное дублирование записей. После проведения сверки данных количество пропавших сократилось до 2 тыс.человек. В настоящее время процесс уточнения сведений продолжается.

    В ближайшее время планируется провести заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, для формирования единого перечня пропавших граждан.

    «После завершения заседания и уточнения списка, он будет размещен на официальных ресурсах региона», – отметили в пресс-службе правительства Курской области.

    Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области, из которых 240 человек нашли.

    В ноябре российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из которых удалось установить судьбу 1 тыс. 253 человек.

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    2 февраля 2025, 10:54 • Новости дня
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши за ракетный удар по школе в Судже, где находились мирные жители, сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что полковник подозревается в совершении террористического акта согласно пункту «б» части третьей статьи 205 УК РФ, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в субботу Карпуша отдал незаконный приказ нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Судже, Курской области. В здании находились мирные жители, что привело к человеческим жертвам.

    В результате преступления, совершенного Карпушей, имеются погибшие и раненые. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия, а также над дачей уголовно-правовой оценки действиям всех причастных лиц. Ведутся меры по установлению местонахождения самого Карпуши и его сообщников.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что обвинения в адрес России в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

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    2 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    В МИД резко осудили попытки Украины обвинить Россию в ракетном ударе по Судже
    В МИД резко осудили попытки Украины обвинить Россию в ракетном ударе по Судже
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что обвинения в адрес России в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией Киева.

    Попытки Украины обвинить Россию в нанесении удара по интернату в Судже являются провокацией, сообщает ТАСС. Об этом заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, в своем Telegram-канале. Мирошник назвал удар «зверством и военным преступлением» и отметил, что попытка обвинить в этом Россию является «актом вероломства и зашкаливающего цинизма».

    По словам дипломата, Украина развернула «информационную провокацию», осознавая, что удар был нанесен с территории Сумской области. Мирошник подчеркнул, что российское Министерство обороны подтвердило эту информацию, и добавил, что и Россия, и западные партнеры знают о реальном источнике удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

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    31 января 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева

    Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева в связи с массовым убийством жителей Русского Поречного

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо привлекать международное внимание к преступлениям киевского режима против мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причастность пяти военнослужащих ВСУ к убийству 22 жителей в Курской области.

    По его словам, несмотря на глухоту международной общественности, важно продолжать взывать к их совести и вниманию, передает ТАСС.

    На вопрос о реакции международного сообщества Песков заявил: «Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать, показывать, и несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию».

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

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    3 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья

    Служивший с погибшим на СВО вице-губернатором Приморья депутат Тарабарин назвал Ефремова «Командиром с большой буквы»

    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья
    @ Игорь Новиков/Правительство Приморского края

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, который погиб в ходе СВО, был «Командиром с большой буквы», заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне спецоперации с ноября 2022 года.

    «Командир с «большой буквы»: храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был», – приводит слова Тарабарина РИА «Новости».

    Тарабарин отметил, что Ефремов «на боевых позициях помогал своим ребятам». «Большая потеря и для Приморского края, и отряда «Тигр», – сказал Тарабарин.

    Он указал, что Ефремов был одним из бойцов, которые подписали копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для президента России Владимира Путина.

    Тарабарин отметил, что Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области и что тела погибших пока не смогли доставить в связи с боевыми действиями. Он отметил, что сын Ефремова также участвует в защите Родины в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

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    1 февраля 2025, 18:57 • Новости дня
    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках

    Захарова заявила о необходимости представить в ООН и ОБСЕ данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва намерена донести до международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, сведения о зверствах, совершенных Вооруженными силами Украины в населенном пункте Русское Поречное Курской области, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Захарова подчеркнула необходимость фиксирования этих фактов Международным комитетом Красного Креста и их рассмотрения международными правозащитными механизмами.

    В заявлении подчеркивается кровавый характер действий киевских боевиков, которые, по мнению МИД, должны стать предметом разбирательств на международных площадках. Захарова отметила, что действия ВСУ могли быть мотивированы названием населенного пункта, что указывает на целенаправленные действия против всего русского.

    МИД выразил уверенность в том, что международное сообщество обратит внимание на эти инциденты, что позволит привлечь внимание к масштабам агрессии, с которой сталкивается русский народ. Это заявление было опубликовано на официальном сайте министерства и подчеркивает стремление России к международному освещению данных событий.

    Ранее представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

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    1 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

    СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области

    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

    По словам командира группировки «Север», когда российские войска зашли в Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие противника они обнаружили тела мирных жителей. В первом подвале у мертвых мужчины и женщины зафиксировали проникающие ранения в грудь. Во втором подвале мотострелки нашли пять тел пожилых людей за 60 лет. При этом у всех погибших были простреляны лодыжки. Одному человеку выпустили три пули в затылок с близкого расстояния.

    «Голова у него практически уничтожена», –  подчеркнул Восток. В третьем подвале нашли двух мужчин с пулевыми ранениями, которых после смерти закидали гранатами.

    Как отметила патологоанатом Татьяна Балеевских, в конце января к судмедэкспертам из Русского Поречного поступили тела убитых жителей, передает ТАСС. Среди убитых были преимущественно люди пожилого возраста. У всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди»,  – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

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    2 февраля 2025, 02:22 • Новости дня
    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет

    Глава Курской области прокомментировал удар ВСУ по интернату в Судже

    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже, подчеркнув, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

    «В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – отметил Хинштейн в Telegram.

    Напомним, накануне украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Минобороны подтвердило нанесение удара, назвав его военным преступлением.


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    31 января 2025, 23:48 • Новости дня
    В ООН осудили убийство мирных жителей в Русском Поречном

    Дюжаррик: ООН выступает против убийства гражданских лиц

    Tекст: Вера Басилая

    ООН выступает против убийства мирного населения, заявил представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ в селе Русское Поречное Курской области.

    Официальный представитель главы ООН подчеркнул, что организация последовательно выступает против убийств гражданских лиц на любых территориях, включая Российскую Федерацию и Украину. Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о преступлениях ВСУ в селе Русское Поречное, передает ТАСС.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Член ОП РФ Максим Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    1 февраля 2025, 16:06 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Замостьме, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Мартыновкой, Махновкой, Меловsv, Никольским, Олешней, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 бронемашины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    Накануне ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных и два танка.

    В целом ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек.

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    2 февраля 2025, 00:19 • Новости дня
    В Курской области создали патрули для борьбы с мародерством

    В Курской области объединенные патрули будут бороться с мародерством в приграничных районах

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области ввели совместные патрули военной полиции и УМВД для борьбы с мародерством в трех приграничных районах, включая Кореневский и Глушковский.

    В Курской области для борьбы с мародерством в приграничных районах создали совместные патрули военной полиции и УМВД, передает ТАСС. Решение принято на втором заседании Координационного совета по решению проблем жителей области. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, патрули будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском и Большесолдатском районах, особенно в ночное время.

    «После обращений жителей созданы совместные патрули военной полиции и УМВД Курской области, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском, Большесолдатском районах (особенно в ночное время). Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», – отметил Хинштейн.

    Кроме того, глава региона сообщил, что власти Курской области расширят список населенных пунктов, где жители смогут бескомиссионно получать жилищные сертификаты. В список добавили восемь населенных пунктов в Большесолдатском, Суджанском и Кореневском районах. Также планируется снять ограничения на повторную выдачу сертификатов для тех, чье жилье снова было разрушено.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    31 января 2025, 10:47 • Новости дня
    Съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области

    В Курской области дрон ВСУ атаковал дом с журналистами и военными, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Плехово Курской области беспилотный летательный аппарат нанес удар по дому, в котором находились журналисты «Известий» и морские пехотинцы, пострадавших нет, сообщили в издании.

    Съемочная группа «Известий» попала под атаку беспилотного летательного аппарата в селе Плехово Курской области, передает ТАСС.

    В издании сообшили, что ранним утром вражеский FPV-дрон поразил крышу дома, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил России.

    Атака дрона не нанесла ущерба людям, находившимся в доме. Все журналисты и российские военнослужащие в порядке.

    Ранее уголовное дело возбудили по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

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