Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

Tекст: Максим Попов

Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

«1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.