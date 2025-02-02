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Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже
Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.
Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.
«1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.
Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.