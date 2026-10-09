Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
В Москве заработал сервис для выбора имен новорожденным
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о запуске нового столичного портала, который поможет родителям выбрать имя для ребенка на основе статистики за последние сто лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В столице начал работу портал «Московские имена», предоставляющий уникальную статистику о наиболее популярных именах за любой год прошедшего столетия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Выбор имени для ребенка – всегда чувствительный и эмоционально сложный процесс для родителей», – сказала Ракова, передает ТАСС.
Раздел содержит более 600 имен, зарегистрированных в Москве с 1926 года. Сервис предлагает систему фильтров, с помощью которых родители могут просматривать статистику популярности в формате графика или таблицы, а также изучить десятку лидеров для мальчиков и девочек.
Система позволяет искать подходящие варианты по первой букве, длине слова, происхождению и знаку зодиака. Каждое имя сопровождает информационная карточка с производными формами, вариантами отчества и интересными фактами, включая список известных исторических личностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных.
В Подмосковье выросла популярность «героических» вариантов.
Летом москвичи дали двум сыновьям имя Одиссей.