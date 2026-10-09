В Москве заработал сервис для выбора имен новорожденным

Tекст: Дарья Григоренко

В столице начал работу портал «Московские имена», предоставляющий уникальную статистику о наиболее популярных именах за любой год прошедшего столетия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Выбор имени для ребенка – всегда чувствительный и эмоционально сложный процесс для родителей», – сказала Ракова, передает ТАСС.

Раздел содержит более 600 имен, зарегистрированных в Москве с 1926 года. Сервис предлагает систему фильтров, с помощью которых родители могут просматривать статистику популярности в формате графика или таблицы, а также изучить десятку лидеров для мальчиков и девочек.

Система позволяет искать подходящие варианты по первой букве, длине слова, происхождению и знаку зодиака. Каждое имя сопровождает информационная карточка с производными формами, вариантами отчества и интересными фактами, включая список известных исторических личностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных.

В Подмосковье выросла популярность «героических» вариантов.

Летом москвичи дали двум сыновьям имя Одиссей.