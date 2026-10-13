Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Tекст: Елизавета Шишкова

Государственная дума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладами перед парламентариями выступили министр финансов России Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, передает РИА «Новости».

«Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, в настоящее время у депутатов выросла ответственность независимо от политической принадлежности, поэтому необходимо трезво оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна. Володин напомнил, что бюджеты девяностых годов ничего не решали и лишь создавали проблемы.

Спикер нижней палаты парламента также призвал министерство финансов делать все возможное для повышения эффективности бюджетного рубля, назвав это одним из ключевых ресурсов государства. Он отдельно отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона при передаче соответствующих полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минфин сконцентрировал средства бюджета на основных приоритетах.

В понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.

В пятницу Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на 580 млрд рублей.