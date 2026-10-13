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Таксист избил пассажирку в Томске из-за ошибки при переводе денег
В Томске таксист избил пассажирку из-за перевода денег не в тот банк
Томская полиция начала проверку после нападения водителя такси на 33-летнюю местную жительницу из-за ошибки при оплате поездки.
Правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение водителя, напавшего на 33-летнюю пассажирку в Томске, сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
По словам пострадавшей, она вызвала машину через онлайн-сервис. В начале поездки таксист попросил оплатить заказ переводом, однако из-за громкой музыки девушка не расслышала название банка и отправила средства на другой счет.
Обнаружив ошибку, водитель начал ругаться матом, остановил автомобиль, открыл дверь и выкинул пассажирку на улицу. Девушка оказала сопротивление и попыталась снять происходящее на телефон, который мужчина хотел отобрать. В результате нападения у пострадавшей остались ссадины и синяки, а нападавший скрылся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве.
Ранее правоохранительные органы завели дело после избиения женщины на дороге в Кирове. А в Екатеринбурге таксист до смерти избил своего коллегу.