Таксист избил пассажирку в Томске из-за ошибки при переводе денег

В Томске таксист избил пассажирку из-за перевода денег не в тот банк

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение водителя, напавшего на 33-летнюю пассажирку в Томске, сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

По словам пострадавшей, она вызвала машину через онлайн-сервис. В начале поездки таксист попросил оплатить заказ переводом, однако из-за громкой музыки девушка не расслышала название банка и отправила средства на другой счет.

Обнаружив ошибку, водитель начал ругаться матом, остановил автомобиль, открыл дверь и выкинул пассажирку на улицу. Девушка оказала сопротивление и попыталась снять происходящее на телефон, который мужчина хотел отобрать. В результате нападения у пострадавшей остались ссадины и синяки, а нападавший скрылся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве.

Ранее правоохранительные органы завели дело после избиения женщины на дороге в Кирове. А в Екатеринбурге таксист до смерти избил своего коллегу.