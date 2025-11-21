Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве

  • Новость часаРоссийские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»
    В Норвегии вспомнили предсказание Жириновского о судьбе Украины
    Путин сменил командующего группировкой «Юг»
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    Глава Wildberries обвинила банки в желании уничтожить конкурентов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    6 комментариев
    21 ноября 2025, 13:02 • Новости дня

    Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Москвы начать уголовное производство после сообщений об агрессивном поступке мигранта-таксиста на юго-западе столицы.

    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об инциденте с таксистами у Новоясеневского автовокзала, сообщается в Telegram-канале СК.

    Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело поручено столичному главку следователей под руководство Дмитрия Беляева. Контроль за выполнением взял на себя центральный аппарат ведомства.

    В распространенных ранее публикациях указывалось на агрессивное поведение мигрантов-водителей такси в этом районе. В частности, один из таксистов, по данным соцсетей, напал на женщину и применил перцовый баллончик. Данная информация вызвала общественный резонанс в регионе.

    Сотрудники Следственного комитета уже проводят процессуальную проверку по признакам хулиганства в соответствии со ст. 213 УК РФ.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против водителя такси, подозреваемого в нападении и изнасиловании 17-летней пассажирки на юго-западе Москвы.

    20 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

    Дан старт всероссийской акции «Елка желаний»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийская акция «Елка желаний» началась и позволит особым категориям детей получить подарки и поздравления к Новому году, организатором выступило Движение первых, сообщают СМИ.

    В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

    Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

    На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, день рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября.

    Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках, связанных с воспоминаниями о родине.

    Дети на Кремлевской елке в прошлом году чаще всего просили счастья для родителей и мира.



    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»

    ВС Британии отправились к российскому судно «Янтарь»

    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское океанографическое судно «Янтарь» оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата, сообщил замглавы Минобороны страны Алистер Карнс.

    Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил в парламенте, что российское исследовательское судно «Янтарь» будут постоянно отслеживать. По его словам, судно не сможет выполнять свою миссию свободно и без контроля со стороны британских сил, пишет ТАСС.

    Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «Янтарь» находится вблизи территориальных вод Британии у северного побережья Шотландии. Хили подчеркнул, что дал указание отправить для наблюдения британские истребители и фрегат к месту нахождения судна.

    В четверг Карнс подчеркнул, что цель этих мер – не допустить несанкционированной деятельности российского судна вблизи британских вод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании лазеров с борта судна «Янтарь» демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    Комментарии (5)
    21 ноября 2025, 09:32 • Новости дня
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

    Токаев подписал указ о приостановке Казахстаном действия ДОВСЕ

    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    @ Пресс-служба Президента Республики Казахстан

    Tекст: Вера Басилая

    Республика Казахстан официально приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 ноября. Документ уже опубликован в официальной системе нормативных правовых актов республики.

    ДОВСЕ был заключен в Париже в 1990 году, его адаптированная версия подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Адаптированный договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    Сенатор Андрей Климов заявил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 20:56 • Новости дня
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей

    Yonhap: Военные КНДР пересекли демаркационную линию на границе Южной Кореи

    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, пишет Yonhap.

    По данным источников Yonhap, солдаты КНДР, предположительно, выполняли работы недалеко от границы и в какой-то момент оказались на южнокорейской стороне, передает «Интерфакс». Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские военнослужащие сразу отступили обратно.

    Точное число пересекших границу солдат и информация об их вооружении не приводится.

    Ранее дроны КНДР пересекли границу с Южной Кореей.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 18:17 • Новости дня
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным

    СМИ: Актер Кевин Спейси остался без жилья

    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    @ Roberto Cappello/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский актер Кевин Спейси рассказал, что после скандалов и долгов вынужден жить в отелях и съемных домах, у него нет своего жилья, пишет британская газета The Telegraph.

    Актер из США Кевин Спейси признался в интервью британскому изданию The Telegraph, что после обвинений в сексуальных домогательствах он остался без собственного жилья, передает ТАСС. По словам актера, ему приходится постоянно переезжать, жить в гостиницах и арендованных квартирах, а в определенный период он был на грани банкротства.

    «Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», – заявил Спейси. Он также отметил, что испытывал серьезные финансовые трудности из-за накапливающихся долгов.

    По информации The Telegraph, Кевин Спейси сейчас работает ведущим в ночном клубе Monte Caputo на Кипре. Основную часть публики составляют русскоговорящие, для которых подготовлены специальные субтитры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кевина Спейси пригласили в Канны для вручения престижной награды.

    До этого Спейси был госпитализирован с подозрением на инфаркт в Самарканде.

    Ранее Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилования

    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области следственные органы предъявили обвинение жителю Богородского округа, который подозревается в убийстве двух девушек, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и склонении к употреблению наркотиков.

    По версии следствия, в ноябре в полицию обратились родственники двух пропавших девушек 25 и 19 лет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Обе перестали выходить на связь после проживания в доме подозреваемого. Одна из них исчезла в июле, вторая – в октябре этого года.

    В ведомстве уточнили, что третьей девушке удалось сбежать, она была обнаружена в больнице Волгоградской области. На допросе потерпевшая заявила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

    По данным следствия, обвиняемый находил жертв на интернет-сервисе объявлений, представляясь в качестве нанимателя няни. Девушки приезжали к нему и затем пропадали. Две пропавших до сих пор не найдены.

    Следствие также выяснило, что мужчина подвергал свою супругу насилию и склонял ее к употреблению наркотиков.

    Подозреваемый арестован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиск без вести пропавших девушек продолжается. Всех обладающих информацией просят сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.

    В октябре в столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера.

    Ранее водитель такси на юго-западе Москвы изнасиловал 17-летнюю пассажирку.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск

    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (9)
    20 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде

    Оппозиционная фракция внесла в Раду постановление об увольнении Ермака и Умерова

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне коррупционного расследования.

    Постановление с требованием отставки Андрея Ермака и Рустема Умерова зарегистрировала фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается, что документ стал ответом на самый масштабный коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского и касается так называемых «пленок Миндича».

    Авторы проекта обращаются с требованием немедленно уволить руководителя офиса Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В их заявлении говорится об «ответственности всех фигурантов скандала» и подчеркивается, что такое решение необходимо для восстановления доверия общества.

    Регистрация постановления произошла на фоне ожиданий кадровых решений со стороны Владимира Зеленского, однако, как сообщают украинские СМИ, на момент публикации никаких официальных анонсов или действий не последовало.

    Ранее в рядах правящей на Украине партии «Слуга народа» заговорили о необходимости отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну, ссылаясь на командировку, на фоне коррупционного скандала.

    В обвинительном заключении НАБУ говорится, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, убедил Умерова закупить бракованные бронежилеты для ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 19:50 • Новости дня
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула

    Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не пустили в порт Стамбула

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Круизный лайнер Astoria Grande, перевозивший более 600 россиян, не получил разрешения на остановку в порту Стамбула и направился обратно в Сочи.

    Представители судовладельца сообщили, что администрация порта Стамбула не объяснила причин отказа лайнеру Astoria Grande в швартовке, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе «СК Аквилон» отметили, что лайнер, ходящий под флагом Палау, был вынужден изменить маршрут и направиться в Сочи вместо завершения круиза в Турции, поскольку портовые власти не предоставили разрешения на швартовку. Известно, что на борту находится 616 пассажиров, преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа, передает

    Пассажиры лайнера рассказали, что судно стоит на якоре в Мраморном море с раннего утра по московскому времени, однако подробностей о причинах задержки им не сообщили. Согласно данным портала marinetraffic, судно до этого посетило Анталью, Аланью и Измир. По информации турецкого агентства Anadolu, круизный маршрут предусматривал несколько остановок в разных городах Турции до возвращения в Россию.

    Ранее первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.

    Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи.

    Власти Краснодарского края сочли преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью

    Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью в море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза обсудили вариант задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, однако никаких решений по этому поводу принято не было, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

    «Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», – заявила Каллас, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задерживать и инспектировать танкеры с российской нефтью на открытом море, передает ТАСС.

    Среди прочих предложений обсуждалась также возможность задержания таких судов по экологическим основаниям или из-за страховых претензий, сообщила она.

    По словам Каллас, эти вопросы ЕС пытается решать не только внутри сообщества, но и обсуждает с другими странами, которые не входят в ЕС, включая те государства, которые занимаются регистрацией танкеров.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью.

    В октябре несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Комментарии (16)
    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

    Телеканал RT опубликовал видео обмена телами солдат России и Украины

    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеозапись обмена телами погибших российских и украинских военных появилась в Telegram-канале телеканала RT.

    На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

    Военный корреспондент Александр Коц в четверг сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский отказался увольнять Ермака
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    Премьер Японии отказалась извиняться перед Китаем
    Президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
    Япония подтвердила зависимость от российского газа
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    По факту нападения таксиста-мигранта на женщину в Москве завели дело

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации