Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об инциденте с таксистами у Новоясеневского автовокзала, сообщается в Telegram-канале СК.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело поручено столичному главку следователей под руководство Дмитрия Беляева. Контроль за выполнением взял на себя центральный аппарат ведомства.

В распространенных ранее публикациях указывалось на агрессивное поведение мигрантов-водителей такси в этом районе. В частности, один из таксистов, по данным соцсетей, напал на женщину и применил перцовый баллончик. Данная информация вызвала общественный резонанс в регионе.

Сотрудники Следственного комитета уже проводят процессуальную проверку по признакам хулиганства в соответствии со ст. 213 УК РФ.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против водителя такси, подозреваемого в нападении и изнасиловании 17-летней пассажирки на юго-западе Москвы.