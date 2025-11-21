Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Москвы начать уголовное производство после сообщений об агрессивном поступке мигранта-таксиста на юго-западе столицы.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об инциденте с таксистами у Новоясеневского автовокзала, сообщается в Telegram-канале СК.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело поручено столичному главку следователей под руководство Дмитрия Беляева. Контроль за выполнением взял на себя центральный аппарат ведомства.
В распространенных ранее публикациях указывалось на агрессивное поведение мигрантов-водителей такси в этом районе. В частности, один из таксистов, по данным соцсетей, напал на женщину и применил перцовый баллончик. Данная информация вызвала общественный резонанс в регионе.
Сотрудники Следственного комитета уже проводят процессуальную проверку по признакам хулиганства в соответствии со ст. 213 УК РФ.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против водителя такси, подозреваемого в нападении и изнасиловании 17-летней пассажирки на юго-западе Москвы.