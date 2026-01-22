  • Новость часаПутин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Датские либералы обожгутся на российском посольстве
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Во Франции задержали мужа и подругу основательницы SOS Donbass
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран
    Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 20:57 • Новости дня

    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    22 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Юрист Кудряшов: Лурье может взыскать с Долиной 5 млн рублей за судебные издержки

    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки, сообщил юрист Александр Кудряшов.

    Окончательную сумму определит суд после анализа представленных доказательств и обстоятельств дела, отметил он, передает «Газета.Ru».

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что новый иск к певице будет подан в течение 10 дней. Точная сумма, которую планирует получить Лурье, пока неизвестна, однако Кудряшов отметил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

    «Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела – включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам», – сообщил юрист.

    Он добавил, что в связи с крупной суммой иска, превышающей 100 млн рублей, и необходимостью множества процессуальных действий сумма взыскания может составить от 1 млн до 5 млн рублей.

    В понедельник квартира Долиной официально перешла Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках.

    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    22 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии приняли решение выслать сотрудника посольства России, сообщают немецкие СМИ.

    По данным Der Spiegel, высылке подлежит заместитель военного атташе, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, передает ТАСС. МИД Германии проинформировал об этом посла России Сергея Нечаева.

    Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов с момента уведомления. В публикации подчеркивается, что речь идет о шагах, связанных с подозрением в шпионаже.

    Как отмечает издание, перед этим в Берлине была задержана женщина с двойным гражданством Германии и Украины, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

    Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    22 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    22 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области

    Член ОП Григорьев: Массовое убийство мирных жителей курского приграничья – преступление по национальному признаку

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве и в их действиях не было какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. О том, что после вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору», – подчеркнул Григорьев.

    Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Михаила Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе. Лучшим ответом станут успехи российских Вооруженных сил», – заключил член ОП.

    О том, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион, сообщила на этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что были задействованы все доступные ресурсы, чтобы люди могли найти своих близких и родных, которые пропали без вести.

    В базу пропавших без вести были внесены имена 2 173 человек. «Из них 1 378 найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли», – уточнила омбудсмен.

    Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

    Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но противник продолжает предпринимать попытки нанести ущерб российским регионам. Так, например, накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Новый украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что обратили внимание на заявление, но в нем нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    21 января 2026, 23:27 • Новости дня
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

    22 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    22 января 2026, 06:26 • Новости дня
    Звонок по спецсвязи раздался во время совещания Путина с правительством

    Tекст: Антон Антонов

    Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства прозвучал телефонный звонок по линии спецсвязи.

    Видеозапись на сайте Кремля свидетельствует, что звонок по телефону спецсвязи прозвучал почти в самом конце заседания, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, пишет «Российская газета».

    Звонок произошел во время доклада заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Имя абонента, совершившего вызов, не раскрывается, передает РИА «Новости».

    Телефон звонил несколько раз. При этом Хуснуллин не прервал свое выступление, сообщает «Смотрим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России рассказал о работе с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент обсудил с членами правительства вопросы прохождения зимы в приграничных регионах. Глава государства призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам.


    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    21 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Путин собрал второе за неделю совещание с Советом безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщают информационные агентства.

    Оно стало уже вторым подобным мероприятием на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Путин предложил вице-премьеру Виталию Савельеву доложить о перспективах реализации проекта по коридору «Север-Юг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативное совещание Совбеза прошло в понедельник и стало первым в 2026 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему совещание проводится во второй раз за неделю, отметил, что совещания могут собираться в любой момент при необходимости.

    22 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России
    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову (внесена в перечень экстремистов и террористов).

    Информация о розыске поэтессы появилась в базе розыска ведомства с пометкой «разыскивается по статье УК», передает ТАСС.

    В базе не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

    В прошлом году Полозкова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    В ноябре МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» (организация внесена в список СМИ-иноагентов) Валерию Ратникову (признана иноагентом в России).

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

