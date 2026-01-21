  • Новость часаМЧС спасло третьего человека из-под завалов ТЦ в Новосибирске
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    6 комментариев
    21 января 2026, 17:00 • В мире

    США готовят для Европы ультиматум в Давосе

    США готовят для Европы ультиматум в Давосе
    @ Kyle Mazza/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Обвинит европейцев в пособничестве Китаю и потребует «капитуляции» по Гренландии» – таким, по прогнозам экспертов, окажется содержание речи Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе. По их оценкам, после публикации президентом США переписок с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте показательное «избиение» европейских лидеров продолжится в очном формате.

    В среду Дональд Трамп выступит с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Его поездка в Швейцарию проходит на фоне раскола между Европой и США из-за стремления Вашингтона установить контроль над Гренландией. Перед вылетом в Давос глава Белого дома ответил на вопросы журналистов, в том числе о том, насколько далеко он готов зайти в отношении арктического острова. «Вы узнаете», – загадочно ответил Трамп.

    Американский лидер выразил уверенность: он сможет урегулировать ситуацию так, чтобы сделка устроила как НАТО, так и США. Как отмечает газета The New York Times, мероприятия в Давосе призваны «способствовать снижению напряженности» в отношениях между Вашингтоном и союзниками Америки. Однако настроения на форуме, скорее, антитрамповские.

    Так, Эммануэль Макрон в ходе своего выступления заявил, что наступает мир без правил. Он обвинил Трампа в желании подчинить Европу пошлинами и назвал подходы американца «принципиально неприемлемыми». По его мнению, в ответ европейские страны должны защищаться, и механизмы, чтобы избежать угрозу торговле и международной стабильности, есть.

    В схожем ключе выстроил свою речь премьер-министр Канады Марк Карни. Политик подчеркнул, что глобальная система управления под руководством США переживает кризис. «Наступила новая реальность. Называйте вещи своими именами: это система усиливающегося соперничества великих держав, в которой самые могущественные преследуют свои интересы, используя экономическую интеграцию в качестве рычага давления», – приводит его слова The Guardian.

    Карни также раскритиковал европейских лидеров за то, что они не отстаивают свои интересы. «Страны склонны идти на уступки, чтобы поладить друг с другом, приспособиться, избежать проблем. Чтобы надеяться, что соблюдение правил обеспечит безопасность. Но это не так», – сказал канадский премьер. Речь канадского премьера о конце Pax Americana сорвала овации, сообщает The New York Times.

    Он, вероятно, прав в вопросе уступок. По информации СМИ, Европа может согласиться передать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Как отмечает агентство Bloomberg, европейские чиновники были ошеломлены тем, как быстро Штаты перешли от дружественного подхода к враждебному. Некоторые из них признались, что не понимают, «как реагировать на шквал постоянно меняющихся угроз и требований, которые не поддаются логике».

    Впрочем, инструментарий Дональда Трампа не ограничивается лишь этим. Так, президент США на фоне притязаний США на Гренландию опубликовал в соцсети Truth Social личные сообщения, полученные от Макрона и генсека НАТО Марка Рютте. Первый предложил, в том числе, организовать встречу G7 и пригласить туда представителей России и Украины. «Мой друг. По Сирии мы полностью совпадаем во взглядах. По Ирану можем добиться больших результатов. Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией», – написал президент Франции. Рютте в переписке с Трампом применил похожий прием: сначала прельстил, а потом попробовал прояснить ситуацию с островом.

    Примечательно, что обнародование переписок последовало после того, как западная пресса узнала о чате лидеров Европы для обсуждения «дикого Трампа». Издание Politico сообщило, что «постоянно пишут друг другу» Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони.

    У них появилась привычка обмениваться сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то «дикое и разрушительное». По информации Politico, эту «неформальную, но активную структуру» назвали «Вашингтонской группой» после того, как несколько европейских лидеров приезжали вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом в августе 2025 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне вероятного «развода» с США.

    Такое «предательство» могло подкинуть дрова в разгорающийся конфликт между администрацией Трампа и Европой.

    Напомним, ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. В качестве наказания за такой шаг глава Белого дома объявил о намерении ввести пошлины в размере 10% против восьми государств.

    Макрон в ответ призвал европейских коллег использовать Anti-Coercion Instrument («Инструмент для борьбы с принуждением»), известный как «торговая базука», если Штаты все же введут пошлины и отказался принимать приглашение главы Белого дома войти в состав «Совета мира» по Газе.

    И, похоже, эго Трампа было задето. Президент США попытался кольнуть Макрона. «Он никому не нужен, потому что он скоро покинет свой пост», – сказал глава Белого дома и пригрозил Парижу ввести 200%-процентные пошлины на вино и шампанское из Франции. Примириться в Давосе сторонам уже не удастся: глава Пятой республики уехал, так и не сумев добиться встречи с американским коллегой.

    В экспертном сообществе прогнозируют, что выступление Трампа на форуме будет носить агрессивный антиевропейский характер – особенно после речей Макрона и Карни. По мнению политолога Бориса Межуева, глава Белого дома может обвинить европейцев в пособничестве Китаю и потребовать «капитуляции» по Гренландии.

    «В качестве аргумента он, вероятно, напомнит о многолетней «работе» Вашингтона по защите континента, и заявит, что продолжение этой роли потребует от Европы соответствующей платы – уступки острова», – детализировал собеседник. Эксперт ожидает, что это выступление приведет к серьезному скандалу.

    «Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома.

    Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – соглашается американист Дмитрий Дробницкий. «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает аналитик.

    Германский политолог Александр Рар, в свою очередь, считает, что Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. «Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил он. Собеседник напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу.

    «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать»,

    – прогнозирует собеседник. По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог. На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты».

    «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – уточнил Дробницкий.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

