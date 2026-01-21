  • Новость часаПриставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа никогда не пойдет против США

    @ Klaus Ohlenschlager/picture alliance/Global Look Press

    21 января 2026, 12:12 Мнение

    Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Алиев пообещал новый нефтяной бум в Азербайджане
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США

    Премьер-министр Польши Дональд Туск вспомнил фразу из «Трех мушкетеров» – «один за всех и все за одного». Именно к этому он призвал своих европейских коллег, которые, по его мнению, должны коллективно сопротивляться Дональду Трампу. В ином случае, отметил Туск, «нам конец».

    Казалось бы, никаких препятствий нет. Нынешние власти в Евросоюзе – за редкими исключениями вроде венгерского премьера Виктора Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо – являются идеологическими единомышленниками. Кроме того, уровень интеграции в Евросоюзе настолько высок, что он просто заставляет их координировать внешнюю и внутреннюю политику. Наконец, Евросоюз уже продемонстрировал возможность консолидации – против России, когда почти все европейские государства активно включились в украинскую войну на стороне киевского режима.

    Однако шансы на то, что все встанут за одного – то есть Данию – в конфликте с Трампом стремятся к нулю.

    Во-первых, потому, что Европой правят именно тени великих людей. Нынешнее руководство Европы – что глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, что ее еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас с местечковым эстонским сознанием, что лидеры ведущих стран – не обладают стратегическим мышлением. Да и не могут обладать – ведь среда условных 1990-х годов, когда они выросли как политики, формировала скорее администраторов, а не лидеров. Они просто не способны принимать жесткие решения, основанные на национальных интересах – как показала, например, история с «Северными потоками», а также отказ признать свое поражение на Украине и модифицировать собственную политику.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Во-вторых, им не дадут это сделать внутри их собственных стран. У почти всех лидеров больших европейских государств крайне шаткие внутриполитические позиции. И размывают их власть, между прочим, те силы, которые считаются союзниками Дональда Трампа. Марин Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» в ФРГ, а также Найджел Фарадж и его «Реформа Великобритании» в Соединенном Королевстве.

    В-третьих, им не дадут это сделать в Евросоюзе. Да, условная АдГ еще не пришла к власти – но вышеупомянутые Виктор Орбан и Роберт Фицо, а также чешский премьер-министр Андрей Бабиш уже управляют своими странами, и все они являются партнерами Дональда Трампа. Да, кому-то из них, возможно, не нравится стремление хозяина Белого дома оккупировать Гренландию, однако Еврокомиссия им не нравится еще больше. Та самая Еврокомиссия, которая принуждает их отказаться от национальных интересов и консервативных ценностей, которая штрафует их за отказ за их собственный счет исправлять ошибки ЕС в области миграционной политики. И все они понимают, что именно тесная дружба с Трампом, а также готовность помогать американскому лидеру в его начинаниях является для данных государств единственной защитой от Брюсселя. Враг моего врага, как говорится – мой друг. Например, помогать на голосованиях внутри Евросоюза – ветировать те предложения, которые невыгодны Трампу.

    Наконец, в-четвертых, слабые духом европейские администраторы, стесненные внутриполитическими и внешнеполитическими ограничениями, могут пойти по куда более простому пути – «моя хата с краю».

    И действительно, зачем им быть всем за одного датского премьера Метте Фредериксен – ведь это она, а не они, нервировала Трампа своими заявлениями о каком-то европейском суверенитете от США. Это она, а не они, владеет территорией, которую лидер США объявил американской.

    Зачем им быть, например, за того же Дональда Туска? Ведь это он со своей женой, а не они, оскорблял Трампа до его избрания, называя чуть ли не российским агентом. И это он является типичным пробрюссельским бюрократом, спаянным одной идеологией и одними преступлениями с Урсулой фон дер Ляйен.

    Те, за которым нет «грехов» антитрампизма – например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и финский президент Александр Стубб – могут вместо того, чтобы солидаризироваться с проигравшими и портить свою карму в глазах американского президента, наладить с ним общий язык. Глядишь, тогда и санкции Трампа их минуют. Тем более, как считают европейские лидеры, терпеть им американского президента недолго – всего лишь три года, пока не будет избран новый хозяин Белого дома.

    Именно поэтому призывы Дональда Туска уходят в никуда. Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет. Вместо этого европейские лидеры пытаются спасаться поодиночке – ведь счастье эгоистично. А те из них, которые в теории могли бы оказать сопротивление, должны помнить фразу Д’Артаньяна: «Лучше ехать одному, чем со спутником, который трясется от страха». 

    Другие материалы автора

    Главное
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    В Госдуме начали обсуждать введение самозапрета на платежи в онлайн-играх
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Перейти в раздел

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации