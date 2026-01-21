Почему Европа никогда не пойдет против США

Премьер-министр Польши Дональд Туск вспомнил фразу из «Трех мушкетеров» – «один за всех и все за одного». Именно к этому он призвал своих европейских коллег, которые, по его мнению, должны коллективно сопротивляться Дональду Трампу. В ином случае, отметил Туск, «нам конец».

Казалось бы, никаких препятствий нет. Нынешние власти в Евросоюзе – за редкими исключениями вроде венгерского премьера Виктора Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо – являются идеологическими единомышленниками. Кроме того, уровень интеграции в Евросоюзе настолько высок, что он просто заставляет их координировать внешнюю и внутреннюю политику. Наконец, Евросоюз уже продемонстрировал возможность консолидации – против России, когда почти все европейские государства активно включились в украинскую войну на стороне киевского режима.

Однако шансы на то, что все встанут за одного – то есть Данию – в конфликте с Трампом стремятся к нулю.

Во-первых, потому, что Европой правят именно тени великих людей. Нынешнее руководство Европы – что глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, что ее еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас с местечковым эстонским сознанием, что лидеры ведущих стран – не обладают стратегическим мышлением. Да и не могут обладать – ведь среда условных 1990-х годов, когда они выросли как политики, формировала скорее администраторов, а не лидеров. Они просто не способны принимать жесткие решения, основанные на национальных интересах – как показала, например, история с «Северными потоками», а также отказ признать свое поражение на Украине и модифицировать собственную политику.

Во-вторых, им не дадут это сделать внутри их собственных стран. У почти всех лидеров больших европейских государств крайне шаткие внутриполитические позиции. И размывают их власть, между прочим, те силы, которые считаются союзниками Дональда Трампа. Марин Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» в ФРГ, а также Найджел Фарадж и его «Реформа Великобритании» в Соединенном Королевстве.

В-третьих, им не дадут это сделать в Евросоюзе. Да, условная АдГ еще не пришла к власти – но вышеупомянутые Виктор Орбан и Роберт Фицо, а также чешский премьер-министр Андрей Бабиш уже управляют своими странами, и все они являются партнерами Дональда Трампа. Да, кому-то из них, возможно, не нравится стремление хозяина Белого дома оккупировать Гренландию, однако Еврокомиссия им не нравится еще больше. Та самая Еврокомиссия, которая принуждает их отказаться от национальных интересов и консервативных ценностей, которая штрафует их за отказ за их собственный счет исправлять ошибки ЕС в области миграционной политики. И все они понимают, что именно тесная дружба с Трампом, а также готовность помогать американскому лидеру в его начинаниях является для данных государств единственной защитой от Брюсселя. Враг моего врага, как говорится – мой друг. Например, помогать на голосованиях внутри Евросоюза – ветировать те предложения, которые невыгодны Трампу.

Наконец, в-четвертых, слабые духом европейские администраторы, стесненные внутриполитическими и внешнеполитическими ограничениями, могут пойти по куда более простому пути – «моя хата с краю».

И действительно, зачем им быть всем за одного датского премьера Метте Фредериксен – ведь это она, а не они, нервировала Трампа своими заявлениями о каком-то европейском суверенитете от США. Это она, а не они, владеет территорией, которую лидер США объявил американской.

Зачем им быть, например, за того же Дональда Туска? Ведь это он со своей женой, а не они, оскорблял Трампа до его избрания, называя чуть ли не российским агентом. И это он является типичным пробрюссельским бюрократом, спаянным одной идеологией и одними преступлениями с Урсулой фон дер Ляйен.

Те, за которым нет «грехов» антитрампизма – например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и финский президент Александр Стубб – могут вместо того, чтобы солидаризироваться с проигравшими и портить свою карму в глазах американского президента, наладить с ним общий язык. Глядишь, тогда и санкции Трампа их минуют. Тем более, как считают европейские лидеры, терпеть им американского президента недолго – всего лишь три года, пока не будет избран новый хозяин Белого дома.

Именно поэтому призывы Дональда Туска уходят в никуда. Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет. Вместо этого европейские лидеры пытаются спасаться поодиночке – ведь счастье эгоистично. А те из них, которые в теории могли бы оказать сопротивление, должны помнить фразу Д’Артаньяна: «Лучше ехать одному, чем со спутником, который трясется от страха».