Белый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова.
Как пишет Politico, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула: «Я не думаю, что войска в Европе влияют на процесс принятия решений президентом или на его цель по приобретению Гренландии». По ее словам, размещение европейских военных на острове не изменяет позицию Вашингтона.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии нацелен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.
Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии. Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость». Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.