Британия отправила военного представителя в Гренландию
Великобритания по просьбе Дании направила своего представителя вооруженных сил в Гренландию для подготовки к учениям «Арктическая выносливость», сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.
Как пишет The Independent, британский военнослужащий присоединится к военным из других стран НАТО, которые также прибыли на остров накануне начала международных маневров. Представитель канцелярии Стармера заявил: «Мы разделяем озабоченность президента Трампа ситуацией в области безопасности на Крайнем Севере. НАТО и Объединенный экспедиционный корпус укрепляют безопасность на Крайнем Севере», передает ТАСС.
В правительстве Британии отметили, что учения служат одним из способов повысить безопасность Гренландии. Само мероприятие организовано Данией и входит в программу военных учений в Северной Европе, направленных на укрепление выносливости и боеспособности союзных войск в условиях экстремального холода.
Основная задача «Арктической выносливости» – проверить готовность и улучшить взаимодействие сил Объединенного экспедиционного корпуса под руководством Британии. В корпус входят военные десяти североевропейских государств.
В четверг около 15 французских военных прибыли в Гренландию на фоне притязаний США на остров. Кроме того, Германия отправила в Гренландию 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не способна защитить Гренландию «двумя упряжками». Трамп также заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».