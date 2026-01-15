Британия отправила военного представителя в Гренландию

В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда

Как сообщает The Washington Post, согласно анализу Revelio, средний возраст сотрудников, принимаемых на новые рабочие места, в 2025 году вырос до 42 лет. Для сравнения: в 2022 году он составлял 40,5 года, а в 2016 году – около 40 лет. Эксперты связывают этот тренд со старением населения, экономической нестабильностью и активным внедрением искусственного интеллекта, из-за чего работодатели все чаще делают ставку на опытных специалистов.

«Работодатели стали более осторожными и предпочитают кандидатов, которые могут сразу приступить к работе без дополнительного обучения», – отметила главный экономист Revelio Labs Лиза Саймон. По ее словам, компании все реже готовы инвестировать в подготовку молодых сотрудников и ожидают, что новые работники будут «готовы к делу с первого дня».

Доля работников в возрасте до 25 лет сократилась с 14,9 % в 2022 году до 8,8 % в 2025-м. При этом объем найма в этой возрастной группе снизился более чем на 45% по сравнению с 2019 годом. В то же время приток сотрудников в возрасте 65 лет и старше вырос почти на 80 %.

Ситуация усугубляется общим замедлением рынка труда. По данным Бюро трудовой статистики США, 2025 год стал худшим для занятости со времен пандемии: рост числа рабочих мест опустился до уровней, характерных для экономических спадов. Уровень безработицы составил 4,4 %, а число запланированных наймов сократилось на треть по сравнению с 2024 годом. Одновременно работодатели объявили о более чем 1,2 млн увольнений – максимальном показателе с 2020 года.

Особенно заметно присутствие более возрастных работников в сферах, где ключевую роль играют коммуникационные навыки и накопленный опыт, – например, в продажах, недвижимости и офисном администрировании. В этих профессиях средний возраст новых сотрудников вырос примерно на 2,5 года с 2015 года.

Дополнительное давление на молодых соискателей оказывает развитие искусственного интеллекта. По данным Стэнфордского университета, инвестиции в ИИ в 2024 году достигли 252 млрд долларов, а в 2025-м продолжили расти. Исследования показывают, что занятость среди работников 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, снизилась на 13% с 2022 года.

Экономисты отмечают, что компании все чаще переходят к «найму по навыкам», отдавая предпочтение управленческому опыту, способности координировать команды и принимать решения – качествам, которые обычно формируются с годами. Это усиливает разрыв между поколениями на старте карьеры.

При этом многие американцы старшего возраста продолжают работать не только из-за интереса и самореализации, но и по финансовым причинам. Рост инфляции, удорожание медицины и жилья – средняя цена дома в США с 2019 года выросла почти на 100 тыс. долларов – вынуждают откладывать выход на пенсию или возвращаться к работе после нее.

Эксперты подчеркивают, что рынок труда в США входит в новую фазу, где возраст перестает быть ограничением для занятости, а молодым специалистам приходится искать нестандартные пути для профессионального старта в условиях высокой конкуренции и сокращающегося числа начальных позиций.

