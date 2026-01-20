Верховная рада осталась без света, тепла и воды

В здании Верховной рады пропали свет, отопление и водоснабжение

Tекст: Тимур Шайдуллин

Электричество отключили в здании Верховной рады. Депутат Ярослав Железняк из партии «Голос» в своем Telegram-канале сообщил, что к уже отсутствующим теплу и воде теперь добавилось и отсутствие света. Он подчеркнул, что ситуация осложнилась именно после исчезновения электроснабжения, пишет ТАСС.

Ранее о проблемах с отоплением и водоснабжением в парламенте сообщил депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, здание уже некоторое время находилось без тепла и воды, прежде чем произошел перебой с электричеством.

Напомним, в ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. Сейчас там наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Несколько тысяч многоэтажных домов остались без отопления.

Движение поездов киевского метрополитена изменили из-за проблем с электроснабжением. В городе возник транспортный коллапс. Цены на такси выросли, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Виталий Кличко уже дважды призывал жителей уехать из Киева.