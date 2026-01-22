  • Новость часаЛидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 11:56 • Новости дня

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это шаги президента России Владимира Путина навстречу американскому коллеге Дональду Трампу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ. Но у них нет никаких шансов», – резюмировал Данилин.

    В среду поздним вечером Владимир Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить один млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных в США средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    21 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    22 января 2026, 03:56 • Новости дня
    С генконсульства России в Нью-Йорке попытались снять флаг
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Нью-Йорке мужчина попытался проникнуть на территорию российского генконсульства, повредил имущество, но не смог отвязать от флагштока российский флаг, сообщили в дипломатическом представительстве.

    По информации российского диппредставительства, злоумышленник забрался на балкон второго этажа, где попытался взломать закрытые ставни, но не смог этого сделать, передает ТАСС.

    Его личность устанавливается «правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут». «Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг», – говорится в сообщении.

    Мужчина задержан и находится под стражей, полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты выразили сожаление по поводу регулярного характера подобных провокаций против миссии в Нью-Йорке. По их словам, такие инциденты не всегда встречают активное противодействие со стороны властей США, несмотря на неоднократные официальные обращения российской стороны о необходимости усиления мер безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Берне осудил мужчину, который выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России. На территорию генконсульства России в Марселе были заброшены три устройства, два из которых взорвались, а одно не сработало. 9 мая 2024 года на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге произошло нападение.

    21 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют поздним вечером в четверг вылететь в Москву, сообщает Bloomberg TV.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что он и предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Москву вечером в четверг. По его словам, прибытие в российскую столицу ожидается поздно ночью, передает ТАСС.

    В ходе беседы с телеканалом Bloomberg TV из Давоса Уиткофф заявил, что после Москвы они отправятся в ОАЭ для встречи в рамках рабочих групп.

    Ранее Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Уиткофф заявил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие несколько лет.

    До этого в Давосе прошла встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост понимания правильности позиции России в мире.

    21 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Отменена встреча Трампа и Мерца в Давосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе отменена из-за задержки с перелетом американского лидера, передает Reuters со ссылкой на источник.

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца на Всемирном экономическом форуме в Давосе была отменена из-за задержки рейса американского лидера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Решение стало неожиданным для обеих сторон, поскольку ранее правительство Германии направило запрос на проведение переговоров, а Вашингтон также выразил заинтересованность в диалоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запланировал выступить в Давосе с обращением к странам Евросоюза.

    Германия пригрозила применить против США так называемую торговую базуку.

    Трамп сменил самолет из-за поломки при вылете на форум в Давос.

    21 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    21 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

    «Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

    В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.

    22 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Трамп ответил на обвинения в диктаторстве
    @ LAURENT GILLIERON/POO/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в ответ на обвинения в «диктаторстве», что такие политики иногда необходимы у власти.

    Трамп, выступая перед бизнес-лидерами в Давосе, заявил, что получил отличные отзывы на свою речь на Всемирном экономическом форуме, но отметил, что иногда ему говорят, что он «ужасный диктатор», передает РИА «Новости».

    Президент США добавил, что подобные люди иногда нужны.

    «Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле», – сказал политик.

    Напомним, в феврале 2025 года Трамп называл главу киевского режима Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

    22 января 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    22 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании при присутствии США
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждаемый на форуме в Давосе план по Гренландии предусматривает усиление военного присутствия США, но без передачи острова под американский контроль, сообщает Axios.

    Американский президент Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили на форуме в Давосе рамочное соглашение по Гренландии, сообщает Axios.

    По данным издания, проект предусматривает уважение суверенитета Дании над островом, несмотря на прежние заявления Трампа о намерении добиться передачи Гренландии под контроль США.

    В ходе выступления в Давосе Трамп подчеркнул, что США «нужна» Гренландия, однако пообещал не применять силу для достижения своих целей и призвал к немедленному началу переговоров. Позже он заявил, что на встрече с Рютте стороны «сформировали основу будущей сделки» по Гренландии и всему Арктическому региону.

    Трамп также объявил об отказе от планов введения пошлин против восьми европейских стран, выступивших против его претензий на Гренландию, отметив, что после достижения соглашения «кризис вокруг Гренландии будет исчерпан».

    По словам источников, предложение Рютте не предусматривает передачу суверенитета над Гренландией США, а подразумевает обновление соглашения о военном сотрудничестве от 1951 года, расширение безопасности острова и активизацию работы НАТО в Арктике. В пакет также вошли пункты по противодействию российскому и китайскому влиянию, а также размещению системы «Golden Dome».

    Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «по мере согласования деталей все стороны опубликуют их», а Трамп «надеется на успешное завершение переговоров».

    Администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    На встрече в Давосе не обсуждались какие-либо уступки по вопросу суверенитета Гренландии между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

    Дональд Трамп ранее заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с Марком Рютте.

    21 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты спасли Гренландию во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Дания капитулировала перед Германией всего за шесть часов боев и не могла защитить ни себя, ни Гренландию.

    «Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию... Мы сочли своим долгом направить собственные силы, чтобы удержать территорию Гренландии и обеспечить ее безопасность», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии объявили о создании специальной группы для подготовки граждан к военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

    Руководство ЕС заявило, что не будет вступать в противостояние с США по вопросу Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    21 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    Федеральные и местные органы управления должны быть готовы к суровым погодным условиям, отметил президент России Владимир Путин, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Он подчеркнул, что в ближайшее время на территории Поволжья и в центральной части России ожидаются морозы и сильные снегопады. В связи с этим федеральные и региональные органы власти должны быть обязательно готовы к такому развитию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил прохождение зимнего сезона и ситуацию в приграничных регионах на совещании с членами правительства.

    Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.

    21 января 2026, 23:27 • Новости дня
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

