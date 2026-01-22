  • Новость часаУстав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    В Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    Кремль отреагировал на планы Киева «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Устав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании
    Доля доллара в мировой торговле рекордно упала
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    22 января 2026, 14:50 • Общество

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор?

    Для вновь созданных Войск беспилотных систем (ВБС) по всей России активно идет набор военнослужащих по контракту. «На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны продолжается работа в интересах комплектования подразделений Войск беспилотных систем Вооруженных Сил Российской Федерации <...> Отбор проводится на должности операторов БпЛА, инженеров, техников и другие специальности», – информирует Минобороны России.

    Происходящее необычно – в частности, с точки зрения строгого конкурса при подборе кандидатов. Новшеством является и то, что желающие служить в ВБС могут прямо в военкомате познакомиться с некоторыми образцами оборудования, используемого в войсках, и даже «поуправлять» FPV-дроном на тренажере. С кандидатами беседуют представители ВБС, они же и осуществляют первичный конкурсный отбор, определяя базовый уровень кандидата.

    Предпочтение оказывается тем, кто раньше служил в авиачастях, подразделениях спецназначения или разведке, а также операторам дронов, авиамоделистам и специалистам в областях IT, электроники и радиотехнических систем. Ну и, разумеется, операторам БПЛА, которые уже широко применяются и в хозяйственной, информационной и спортивной сферах.

    Кстати, необходимые для пилотов FPV-дронов навыки есть у киберспортсменов и геймеров – развитая мелкая моторика, реакция, тем более что геймпад не слишком отличается от пульта управления FPV-дроном. Важными качествами кандидата, если говорить о пилотах, также являются хороший вестибулярный аппарат и стрессоустойчивость. ВБС необходимы люди образованные, технически грамотные, и что очень важно – инициативные, творческие.

    Война вообще не терпит шаблонных действий, жестоко наказывает за них, но то, что связано с беспилотниками, требует особой изобретательности, гибкости и постоянной динамики. Так что не случайно большая часть заключивших контракт – молодые люди.

    Целевой набор добровольцев в беспилотные войска вызывает ассоциацию с комсомольским призывом в советские времена, когда наиболее активную и патриотически настроенную молодежь звали на ударные стройки, в ряды Вооруженных сил или в правоохранительные органы – словом, туда, где особенно были нужны энтузиазм и инициатива. Как и в данном случае.

    Для особых кандидатов – особые условия прохождения службы.

    «Для военнослужащих войск беспилотных систем предусмотрен контракт на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях Войск беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый», – сообщили в МО РФ.

    Напомним, что в настоящее время, на период СВО, действует особый правовой режим, который существенно ограничивает возможности военнослужащих контрактной службы на увольнение даже после истечения срока контракта. То есть независимо от изначально установленного срока контракта он автоматически продлевается. Но как мы видим, для контрактников ВБС делается исключение, как и в вопросе невозможности по решению командования перевода дроновода в другие войска, например, в пехоту или в артиллерию.

    Такие исключительные условия для контрактников-дроноводов подчеркивают то значение, которое придает МО Войскам беспилотных систем, а также то обстоятельство, что в сжатые сроки необходимо их наполнить большим количеством специалистов различного профиля.

    Это и управленцы, и инженеры, связисты и специалисты-оружейники. Но прежде всего, это, конечно, операторы БПЛА. Во-первых, они и будут самой большой по численности составляющей ВБС, – их требуется больше всего. При этом их подготовка едва ли не самая сложная и многофакторная. Кстати, и именно эта специальность в ВБС сопряжена с наибольшим риском – неприятель ведет целенаправленную охоту на операторов БПЛА.

    Пилот БПЛА должен обладать серьезным набором знаний и умений. Он должен быть технически грамотным человеком, способным не только пилотировать БПЛА, но и в совершенстве знать матбазу, владеть техникой сбора, пайкой, 3D-моделированием, иметь навыки взрывотехника, позволяющие работать с боевыми частями дронов. Помимо этого, он должен иметь разведывательные навыки, способность к анализу получаемой информации. Дроноводу необходимо уметь выбрать и замаскировать позицию. И наконец он, как каждый военнослужащий должен уверенно владеть индивидуальным оружием, иметь навыки боевого выживания и тактической медицины.

    Если учесть, что базовая подготовка занимает три месяца, становится понятным, почему на контракт стараются брать людей, имеющих хотя бы часть перечисленных умений. К этому можно добавить высокий уровень ответственности и способность быстро принимать решения. В известной степени операторов БПЛА можно сравнить со снайперами. Такие же «индивидуалисты» на поле боя, и тоже солдатская элита.

    Некая привилегированность их специальности является необходимым условием их успешного функционирования. 

    В настоящий момент Войска беспилотных систем включают в себя бригаду, четыре полка и два центра. Для боевого применения они прикомандировываются к конкретной группировке и действуют в ее интересах. Как, например, огнеметные системы находятся в структуре войск РХБЗ и выделяются в тактические группы, как средства усиления. То есть дроноводы действуют в оперативном подчинении командования группировки, или того формирования, к которому они прикреплены.

    Впрочем, логика развития такова, что беспилотные системы, прежде всего разведывательные и транспортные (эвакуационные) войдут в штатные структуры линейных частей и подразделений (вплоть до отделения). Так, например, дроны используются железнодорожными войсками для контроля путей на предмет неисправностей и заложенных взрывных устройств. То есть подготовка операторов БПЛА и персонала для их обслуживания для других войск также ляжет на ВБС. Исходя из этого, массовая подготовка инструкторов ведется с расчетом не только на нужды самих войск беспилотных систем, но и на обучение операторов для всех Вооруженных сил.

    Боевые действия на Украине стали беспилотной революцией в военном деле. Поэтому и формирование ВБС идет в жестких временных рамках и его кадровое обеспечение получило высший приоритет в мобилизационной системе.

    Параллельно создается система подготовки и обучения не только специалистов, но и командных кадров. Так, офицеров для ВБС готовят на специализированных кафедрах в военных ВУЗах, в ВУЦ при гражданских университетах, а также планируется создание военного училища беспилотных систем. Кроме того, уже действующие офицеры проходят переподготовку у Центрах беспилотных систем.

    В ВСУ беспилотные войска были созданы на год раньше, чем в ВС РФ - в начале 2024-го.  Значительную роль в в развитии беспилотных сил противника играли небоевые структуры, лишь косвенно относящихся к МОУ – волонтерские структуры, совместные проекты ВСУ и Минцифры, консорциумы производителей и импортеров оборудования. Предполагалось, что отсутствие жесткой вертикали будет стимулировать инициативу и позволит гибко и оперативно отвечать на все вызовы и обеспечит динамичное развитие СБС.

    Поначалу эти самодеятельные структуры обеспечили бурное развитие направления и сумели привлечь огромные денежные средства. Однако в силу отсутствия жесткого контроля и единоначалия большая часть средств оказалась разворована, а стихийность и голый энтузиазм оказались плохой базой для плановой работы.

    Сработала старая истина «система бьет класс». Несмотря на временную фору, техническую и финансовую помощь Запада, хорошо организованная и структурированная российская система оказалась эффективнее, чем разрозненные самодеятельные украинские проекты. Тем более, что в пассионарности и энтузиазме наши «дроновые фанаты» не уступают украинским.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее заявлял, что завершить формирование Войск беспилотных систем планируется в 2026 году, и, судя по предпринимаемым усилиям, эта задача будет выполнена. Есть все шансы, что наши Вооруженные силы будут самыми передовыми на планете в вопросе создания и применения беспилотных систем. Тем более что, как сообщает Минобороны РФ, войска беспилотных систем уже стали наиболее популярным местом службы среди молодых людей.

    Главное
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет в Курской области
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    Трамп пообещал демилитаризовать сектор Газа
    В Давосе заметили новый бронированный лимузин Трампа
    Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов
    Украинским артистам балета пригрозили за «Лебединое озеро»
    Выселенная из квартиры в Хамовниках Долина выпустила новую песню «Последнее прощай»

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Перейти в раздел

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации