Эксперты рассказали, кто и как научит школьников работе с БПЛА

Военный эксперт Леонков: Школьники будут обучаться работе с БПЛА на спортплощадках

Tекст: Никита Миронов

«Когда наши школы перешли с уроков НВП (начальной военной подготовки) на уроки ОБЖ, кадры, как правило, сохранились – это бывшие военные. Сейчас им нужно пройти курсы переподготовки, чтобы самим разобраться в тех же беспилотниках, и можно учить детей», – пояснил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Правительство России утвердило список средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР – основ безопасности и защиты Родины. В перечне – почти 90 предметов. Среди них: массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин автомата АК-74 с комплектом макетов массогабаритных патронов, муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 («лимонка») без имитационного запала, макеты гранат РГН и РГО. В списке – аптечки с кровоостанавливающими жгутами, шины для рук и ног, носилки. Большая часть этого учебного оборудования входила в комплект для кабинетов НВП – начальной военной подготовки, которые были в каждой советской школе.

Среди новшеств – комплекты учебно-методических материалов по БПЛА для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки беспилотников различного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования БПЛА, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки. Также в комплекте – приборы ночного видения, радиостанции, электронный тир для стрельбы по проецируемым на экран мишеням или стрелковый тир для пневматического оружия.

Андрей Лукутин, старший методист Городского методического центра, президент клуба «Учитель года» города Москвы, считает, что организовать обучение с применением нового оборудования будет не так сложно: бывших учителей НВП в сфере образования вполне достаточно.

По словам Лукутина, в новых московских школах и некоторых колледжах на уроках ОБЗР уже сейчас изучают БПЛА, так что подготовленные педагоги есть. Они могут поделиться опытом.

Третий ресурс – участники СВО, вернувшиеся в гражданскую жизнь.

«Единственное, что им нужно – это пройти педагогические курсы, потому что придется работать не с военными, а с детьми. Возможно, школа к ним приставит опытного педагога – чтобы тот поделился навыками. Возможно, бывшие военные пройдут какие-то дистанционные педагогическое курсы без отрыва от работы в школе. В любом случае проблем с кадрами не будет», – уверен Андрей Лукутин.

По словам эксперта, история со сборкой детьми БПЛА – про то, что «русские долго запрягают, да быстро ездят». «Еще в начале спецоперации стало ясно, что беспилотники – главное современное оружие. Мы долго осваивали эту мысль, зато теперь обучение работе с БПЛА переходит уже и на школьный уровень. С точки зрения безопасности страны – очень разумное решение», – считает эксперт.

Алексей Леонков, редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества», уточняет важный момент: «Управлять беспилотниками в учебных классах не научишь, нужно выходить на улицу. Но ведь у каждой школы есть спортивные площадки – футбольные, баскетбольные, волейбольные, они огорожены сеткой. Заниматься можно там», – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, над каждой площадкой придется сделать крышу – из той же сетки, чтобы БПЛА не улетели за пределы площадки и не нанесли никому ущерба.

«К тому же во многих городах и Москве в том числе сохранились стадионы, где запускают самолеты ребята из авиамодельных кружков. Занятия по работе с БПЛА можно проводить там», – считает Леонков.