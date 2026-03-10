В «Мошеловке» раскрыли схему мошенничества при оформлении загранпаспорта

Tекст: Катерина Туманова

«В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие «оформление загранпаспорта за три дня без очереди», «визу в любую страну без отказа» или «срочную замену паспорта». Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН», – рассказали в «Мошеловке» РИА «Новости».

После получения оплаты и документов связь с так называемым агентством обрывается, а полученные данные аферисты используют для оформления электронных кошельков, на которые выводят украденные средства.

Эксперты отмечают, что особый интерес для преступников представляют люди, планирующие поездки за рубеж.

В «Мошеловке» рекомендуют оформлять загранпаспорт только лично в МФЦ или ГУВМ МВД, а также через официальный портал «Госуслуги». При обращении в визовые центры или турагентства советуют проверять их в официальных реестрах и быть осторожными с предложениями, где обещают быстрое выполнение, низкие цены и требуют переводить деньги на карту физлица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Шейкин предупредил о том, что сканы паспорта в Сети могут попасть мошенникам. В киберполиции указали личные данные, которые нельзя передавать посторонним. В МВД раскрыли схемы обмана, при которых жертва сама звонит мошенникам.



