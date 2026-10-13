Взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги

Tекст: Денис Тельманов

Взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

В пятницу в городе также произошел взрыв. В четверг взрывы раздались в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.