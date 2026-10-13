Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги
В Днепропетровске и Кривом Роге на юго-востоке Украины произошли взрывы во время действия режима воздушной тревоги.
Взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
В пятницу в городе также произошел взрыв. В четверг взрывы раздались в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.