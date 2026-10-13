Возгорание скоростного поезда нарушило движение между Мадридом и Барселоной

Renfe: Пожар в локомотиве нарушил движение поездов из Мадрида в Барселону

Tекст: Денис Тельманов

В провинции Сарагоса произошло возгорание в хвостовой кабине скоростного поезда AVE, который направлялся из Мадрида в Барселону. В результате инцидента было нарушено расписание движения высокоскоростных поездов на этом участке, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую компанию Renfe.

Возгорание началось в понедельник около 16:05 по местному времени (17:05 мск). Представители перевозчика отметили, что полностью восстановить движение во вторник не планируется.

На поврежденном участке маршрута поезда следуют только по одному пути до того момента, пока неисправный состав не будет убран. Железнодорожники скорректировали расписание для сокращения числа отмененных рейсов и времени ожидания. Пассажиры могут бесплатно обменять или сдать билеты, об изменениях их уведомят по СМС и электронной почте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом более 130 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны.

В январе 39 человек погибли в результате крушения поездов в Испании. В прошлом году кража кабеля нарушила движение скоростных поездов в этой стране.