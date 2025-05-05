В Испании кража кабеля нарушила движение скоростных поездов

Кража кабеля на линии Мадрид – Севилья парализовала движение 30 поездов

Tекст: Мария Иванова

Железнодорожное сообщение на линии высокоскоростных поездов между Мадридом и Севильей оказалось нарушено после серии краж кабеля, передает РИА «Новости». Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Толедо, где были зафиксированы четыре случая кражи кабеля на разных участках линии.

«Мы столкнулись с актом вредительства на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья. Произошли четыре кражи кабеля в разных местах. Последствия для поездов, которые еще должны пройти по маршруту, будут крайне серьезными… Гражданская гвардия уже расследует произошедшее», – заявил министр в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

По данным оператора линии, на которые ссылается Press, сбой затронул 30 поездов и более 10 тыс. пассажиров. К утру понедельника проблемы сохранялись для 16 поездов и почти 6 тыс. путешественников, а все поезда из региона Андалусии, столицей которого является Севилья, отправлялись с существенной задержкой.

Сбой произошел в период, совпавший с возвращением жителей Мадрида после длинных майских выходных и началом масштабной Апрельской ярмарки в Севилье. Это усугубило ситуацию для большого числа пассажиров, планировавших поездки на эти даты.

Напомним, в конце вапреля масштабный блэкаут прервал работу транспорта и связи в Испании и Португалии, железнодорожное сообщение по стране оказалось парализовано.

Ранее прокуратура немеыцкого города Росток начала расследование по подозрению в диверсии на тральщике военно-морских сил Германии. На корабле обнаружили повреждения в виде перерезанных кабельных жгутов.