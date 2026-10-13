Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана
Главы МИД России и Омана провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора обсудили актуальную повестку Ближнего Востока и двусторонние отношения стран.
Главы внешнеполитических ведомств затронули практические вопросы развития российско-оманского сотрудничества и согласовали график предстоящих контактов, сообщает МИД.
Кроме того, министры подробно рассмотрели актуальные аспекты ближневосточной повестки дня.
Представители Москвы и Маската регулярно проводят переговоры для координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке и укрепления двусторонних связей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия и Оман обсудили ситуацию в Персидском заливе.
Иран и Оман рассмотрели создание временного коридора в Ормузском проливе.
Представители Москвы и Маската выступили за обеспечение свободы международного судоходства.