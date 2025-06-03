В Кирове возбудили дело после избиения женщины на дороге

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемым стал 47-летний житель города, сам инцидент произошел 30 мая на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Мужчина нанес женщине несколько ударов по голове, а также повредил ее автомобиль. Все произошло на глазах у малолетнего ребенка пострадавшей.

Источник в правоохранительных органах указал, что подозреваемый Владимир Гукасов ранее занимал пост заместителя председателя областного Заксобрания.

По информации Telegram-каналов, инцидент произошел после того, как женщина не уступила дорогу автомобилю мужчины. После этого он вышел из машины, стал бить по автомобилю женщины и нанес ей несколько ударов. Пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

В январе 2025 года в Новосибирской области задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажиров поезда Томск–Адлер, он ранил мужчину и женщину.