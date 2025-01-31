В Новосибирской области задержали агрессивного пассажира поезда

Мужчина попытался убить пассажиров поезда Томск–Адлер в Новосибирской области

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, в поезде Томск–Адлер произошел инцидент, в ходе которого один из пассажиров начал проявлять агрессию и ударил ножом мужчину и женщину. Чрезвычайное происшествие произошло, когда поезд прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области.



Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и эвакуировали пассажиров из вагона. Подозреваемый в нападении на пассажиров был задержан. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям 30 и 105 УК РФ, касающимся покушения на убийство.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, они были доставлены в больницу для дальнейшего лечения. В настоящий момент их состояние остается под наблюдением врачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный напал на двух курьеров, используя перцовый баллончик. Депутата кировского районного совета Сергея Турусина в Самаре избили за попытку защитить девушку от агрессивных мужчин, личности которых уже установлены полицией. В Барнауле 15-летнего подростка поместили под стражу за угрозу ножом 14-летней ученице в одной из местных школ.